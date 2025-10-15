Policajti odmietajú vyjadrenia progresívcov, žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje

Progresívci upozornili na podozrivé aktivity proruskej platformy Brat za Brata.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
MV SR: Nová prezidentka Policajného zboru
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová. Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor
Žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje. Polícia tak reagovala na vyjadrenie poslancov Progresívneho Slovenska v súvislosti s aktivitami proruskej skupiny Brat za Brata. Policajný zbor dôrazne odmietol, že by podporoval paralelné spravodajské štruktúry.

Polícia neprevádzkuje ani nespolupracuje so žiadnou skupinou, ktorá by mimo zákonných rámcov zhromažďovala informácie o občanoch,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

Prezídium tvrdenia odmieta

Polícia informovala, že ak vzniknú dôvodné podozrenia z protiprávnej činnosti či už skupiny, alebo jednotlivca, preverujú ich príslušné policajné útvary.

