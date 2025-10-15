Policajti odmietajú vyjadrenia progresívcov, žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje

Žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje. Polícia tak reagovala na vyjadrenie poslancov Progresívneho Slovenska v súvislosti s aktivitami proruskej skupiny Brat za Brata. Policajný zbor dôrazne odmietol, že by podporoval paralelné spravodajské štruktúry.
„Polícia neprevádzkuje ani nespolupracuje so žiadnou skupinou, ktorá by mimo zákonných rámcov zhromažďovala informácie o občanoch,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Prezídium tvrdenia odmieta
Polícia informovala, že ak vzniknú dôvodné podozrenia z protiprávnej činnosti či už skupiny, alebo jednotlivca, preverujú ich príslušné policajné útvary.