Manželský konflikt sa skončil tragicky, 72-ročný muž mal sekerou usmrtiť svoju manželku – FOTO

Okolnosti prípadu a motív konania podozrivého sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
Polícia, páska
Foto: ilustračné, www.facebook.com.
Polícia vyšetruje piatkovú tragickú udalosť v Neninciach (okres Veľký Krtíš) ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, v piatok 3. októbra bola staršia žena nájdená bez známok života. Krajský vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.

„Podľa predbežne zistených informácií, mal 72-ročný muž zaútočiť sekerou na svoju 72-ročnú manželku. Podozrivého muža policajti na mieste zadržali,“ informuje polícia. Doplnila, že do vyšetrovania boli pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva. Okolnosti prípadu a motív konania podozrivého sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, bližšie informácie k prípadu v súčasnosti nie je možné poskytnúť.

