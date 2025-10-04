Manželský konflikt sa skončil tragicky, 72-ročný muž mal sekerou usmrtiť svoju manželku – FOTO

Polícia vyšetruje piatkovú tragickú udalosť v Neninciach (okres Veľký Krtíš) ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, v piatok 3. októbra bola staršia žena nájdená bez známok života. Krajský vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.
„Podľa predbežne zistených informácií, mal 72-ročný muž zaútočiť sekerou na svoju 72-ročnú manželku. Podozrivého muža policajti na mieste zadržali,“ informuje polícia. Doplnila, že do vyšetrovania boli pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva. Okolnosti prípadu a motív konania podozrivého sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, bližšie informácie k prípadu v súčasnosti nie je možné poskytnúť.