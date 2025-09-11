Šokujúca vražda aktivistu Kirka: Poslankyne otvorene, či plánujú obmedziť alebo zrušiť protivládne protesty kvôli narastajúcej polarizácii - VIDEO

Vplyvný americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk zomrel po tom, ako ho zastrelili počas podujatia na univerzite v štáte Utah. Prípad je ďalším dôkazom silnej polarizácie spoločnosti a radikalizácie názorov, kedy od slov k činom je len malý krôčik.
Slovenskom vlani otriasol atentát na premiéra Roberta Fica, na ktorého 15. mája v Handlovej vystrelil dôchodca Juraj Cintula. Vládna koalícia na čele so Smerom-SD si stojí za tým, že atentátnik bol zradikalizovaný na opozičných protestoch.
Vlajky v USA sú na pol žrde, zastrelili Trumpovho spojenca pravicového mládežníckeho aktivistu
V tejto súvislosti sme oslovili opozičné strany Progresívne Slovensko a Za ľudí s otázkou, či v kontexte množenia pokusov o atentát na politikov a známych aktivistov, a narastajúcej polarizácie spoločnosti nezvažujú vrátiť opozičnú politickú prácu z ulíc späť do parlamentu,alebo aspoň znížiť počet protestov.
Opozičné strany totiž od septembra odštartovali novú vlnu protivládnych protestov a vo štvrtok sa konali hneď v niekoľkých mestách. Zároveň Progresívne Slovensko pripravuje ďalšie protesty budúci utorok.
PS neplánuje obmedziť ani rušiť protesty
„Chcem vysloviť ľútosť nad tým, čo sa stalo. Je to absolútne neakceptovateľné, ale to nie je dôvod na to, aby opozícia nerobila svoju prácu aktívne a aby občania nemali možnosť vyjadriť svoj nesúhlas aj protestom, ktorý je v zmysle zákona koordinovaný a riadený,“ povedala pre agentúru SITA predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová v súvislosti s vraždou známeho konzervatívneho aktivistu.
PS zvoláva protest proti konsolidácii, podľa Šimečku sa postavia nezmyselnému ožobračovaniu ľudí – VIDEO
„Pýtate sa, či nechceme zmeniť stratégiu našej práce, ja by som vyzvala túto vládu, aby zmenila stratégiu vlastnej práce a začala pracovať vo verejnom záujme,“ reagovala Mesterová ďalej.
Zaujímalo nás, či sa u progresívcov neobávajú ďalšej tragédie. Spoločnosť je totiž silno polarizovaná a aj ich politici sa môžu stať terčom násilných útokov.
„My sme vždy na každom jednom proteste, ktorý sme organizovali, vyzývali ľudí, ktorí boli na zhromaždení, aby sa zhromažďovali pokojne. Nikdy sme ich nevyzývali k násiliu, ani to nikdy robiť nebudeme, ale je ústavným právom všetkých občanov a občaniek na Slovensku, aby svoj nesúhlas, svoje občianske stanovisko, vyslovili aj zhromaždením v uliciach. Je to jedno z najzákladnejších občianskych ústavných práv,“ odpovedala Mesterová.
Bezpečnosť má zabezpečiť polícia
Opozičná politička tiež dodala, že bezpečnosť tejto krajiny má zabezpečiť polícia a zložky na to určené.„Ak toho nie sú schopné, tak je to otázka na ministra pod ktorého spadajú. Obmedzovanie ústavných práv a výkon ústavných práv občanom nemôže stáť a padať na tom, či tento štát vie zabezpečiť bezpečnosť ľudí na ulici. To potom prestaneme chodiť do obchodov, prestaneme chodiť na námestia?“ pýtala sa.
„Je to vizitka tejto vlády, ktorá tým ako koná, a ako nesystematicky pristupuje k správe tejto krajiny, tak priam ľudí pozýva do ulíc,“ uzavrela Mesterová.
Jazyk rozdelenia a polarizácie
Predsedníčka Za ľudíVeronika Remišová odsúdila vraždu známeho amerického konzervatívneho aktivistu a hovorila aj o narastaní atentátov na ľudí s iným názorom.
Opozícia hovorí o ohrození Slovenska, drony nad Poľskom sú jasným varovaním aj pre nás – VIDEO
„Je mi to veľmi ľúto a naozaj je vidieť, že politika polarizácie spoločnosti nikam nevedie. Je to už niekoľký atentát v rade na ľudí, ktorí majú opačný názor alebo ktorí sa aktívne angažujú, a takéto veci by sa naozaj nemali stávať,“ uviedla Remišová s tým, že „mňa ste nikdy nepočuli použiť jazyk rozdelenia alebo polarizácie, na druhej strane Robert Fico to robí neustále. On neustále na niekoho útočí.“
„Protesty opozície vždy boli a budú pokojné, či to už boli protesty v roku 2018 alebo protesty teraz proti zhubnej novele trestného zákona, vždy to boli pokojné protesty. Na týchto protestoch neboli incidenty. Ale ja si pamätám protesty, ktoré organizovala súčasná vládna koalícia, kde ľudia hádzali delobuchy, kde sa liepali na brány, kde vykrikovali, kde vulgárne nadávali,“ hovorí Remišová.
Podľa političky protestovať, vyjadriť nesúhlas akýmkoľvek spôsobom je základné občianske právo každého občana na Slovensku, no protesty majú mať aj svoju kultúru a úroveň.