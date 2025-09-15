Švédsky premiér o Orbánovi: Šíri nehorázne klamstvá, vo vlastnej krajine rozkladá právny štát

Švédsky premiér Ulf Kristersson ostro skritizoval svojho maďarského náprotivka Viktora Orbána za šírenie „poburujúcich klamstiev“ po tom, ako Orbán vyhlásil, že Švédsko je na pokraji kolapsu pre nekontrolovaný organizovaný zločin. Informuje o tom web Politico.
„To sú nehorázne klamstvá.Nečudujem sa, že prichádzajú od človeka, ktorý rozkladá právny štát vo vlastnej krajine.Orbán je pred nadchádzajúcimi voľbami v Maďarsku zúfalý,“ napísal Kristersson na mikroblogovacej sieti X.
Spor lídrov na sociálnych sieťach vyvolalo Orbánovo video namierené proti švédskemu justičnému systému. „Švédska vláda nás poučuje o právnom štáte. Medzitým denník Die Welt píše, že zločinecké gangy zneužívajú vo Švédsku deti ako vrahov, pretože vedia, že systém ich neodsúdi,“ povedal Orbán. „Krajina, ktorá bola kedysi symbolom poriadku a bezpečia, sa dnes rúca: Viac ako 280 neplnoletých dievčat zatkli za vraždu, rodiny žijú v strachu. Je to srdcervúce. Švédsky ľud si zaslúži viac,“ dodal.
Maďarská polícia zakázala Pride pochod v meste Pécs, organizátori sú odhodlaní pokračovať
Podľa článku nemeckého denníka Die Welt švédska polícia minulý rok vyšetrovala 280 dievčat vo veku 15 až 17 rokov pre závažné trestné činy, vrátane vrážd.
Švédska rada pre prevenciu kriminality však uvádza odlišné údaje, v tejto vekovej skupine eviduje 68 dievčat podozrivých z vraždy alebo ublíženia na zdraví. Krajina zápasí s vlnou kriminality, pri ktorej gangy prostredníctvom sociálnych sietí, najmä komunikačnej platformy Telegram, najímajú tínedžerov na páchanie trestných činov, od špionáže a vandalizmu až po bombové útoky a vraždy. Švédska vláda minulý týždeň oznámila, že plánuje znížiť vek trestnej zodpovednosti za trestné činy, ako je vražda, z 15 na 13 rokov.