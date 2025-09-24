Polícia priviezla Kosťova na možné miesto činu, telo novinára malo byť zakopané vo vopred pripravenom hrobe

Vyšetrovatelia teraz na základe Kosťovových výpovedí preverujú terén.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
polícia, policajná páska
Foto: ilustračné, SITA/Igor Svítok.
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Príslušníci polície v stredu priviezli Norberta Kosťova spájaného s vraždou novinára Pavla Rýpala do lesíka pri obci Mužla v okrese Nové Zámky. Ako ďalej informovala televízia Joj na portáli noviny.sk, na miesto dorazil aj bager.

Vyšetrovatelia preverujú terén

„Norbert Kosťov, ktorý začal o prípade prekvapivo rozprávať až počas výkonu trestu v maďarskej väznici, bol políciou eskortovaný priamo na miesta spojené so zmiznutím Paľa Rýpala. Konvoj najprv zamieril do Štúrova, miesta, kde bol Rýpal naposledy videný, a následne sa presunul do rozsiahleho lesného porastu pri obci Mužla,“ uviedla TV Joj.

Vyšetrovatelia teraz podľa televízie na základe Kosťovových výpovedí preverujú terén. „Podľa jeho slov mal byť Rýpal v lese zavraždený a jeho telo zakopané vo vopred pripravenom hrobe,“ informovala televízia.

Za zmiznutím novinára má byť objednaná vražda

Podľa uznesenia o vzatí Kosťova do väzby počas jeho pobytu na Slovensku má byť za zmiznutím novinára Rýpala objednaná vražda.

„Páchatelia mali Rýpala sledovať v okolí hotela v Štúrove, kde ho aj naposledy videli. Následne ho mali spútať, uniesť a odviezť do lesa,“ uviedla TV Joj. Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008.

Firmy a inštitúcie: Polícia Slovenskej republiky
Okruhy tém: Polícia Vražda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk