Brutálny útok v Poltári. 55-ročná žena nožom usmrtila 63-ročného muža, polícia ju zadržala na mieste

V súvislosti s tragédiou v Poltári začala polícia trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. K incidentu došlo v pondelok dopoludnia v byte na Sklárskej ulici v Poltári. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, 55-ročná žena napadla 63-ročného muža nožom. Spôsobila mu vážne zranenie, ktorému podľahol. Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.
Policajti zaistili nôž, ktorým došlo k útoku, a 55-ročnú ženu na mieste zadržali. „Motív konania, ako aj ďalšie okolnosti, za ktorých k tomuto násilnému skutku došlo, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ informovala polícia s tým, že vyšetrovanie prípadu si prevzal krajský vyšetrovateľ a do vyšetrovania budú prizvaní aj znalci z odboru súdneho lekárstva.