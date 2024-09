Maďarsko zvažuje žalobu na Európsku komisiu, chce preplatiť náklady vynaložené na ochranu hraníc

Maďarsko skúma právne možnosti, ako prinútiť Európsku komisiu, aby mu preplatila finančné prostriedky, ktoré vynaložilo na ochranu hraníc. To môže potenciálne prehĺbiť konflikt medzi Európskou úniou (EÚ) a Budapešťou v otázke migračnej a azylovej politiky.

Šéf maďarského úradu vlády Gergely Gulyás na tlačovej konferencii povedal, že Maďarsko poverilo ministra pre európske záležitosti, aby rokoval s Európskou komisiou o riešení konfliktu.

Získanie nákladov právnou cestou

„Maďarsko v posledných rokoch vynaložilo na ochranu vonkajšej schengenskej hranice sumu zodpovedajúcu 2 miliardám eur bez toho, aby dostalo akýkoľvek príspevok od Európskej únie,“ vyjadril sa Gulyás. Budapešť podľa neho chce získať tieto náklady od eurokomisie právnou cestou.

„Takže sme dokonca pripravení žalovať Európsku komisiu,“ skonštatoval.

Vyostrenie konfliktu

Maďarská vláda, ktorá je výrazne protiimigračne zameraná, sa už dlho sporí s EÚ pre svoju reštriktívnu politiku v oblasti poskytovania ochrany utečencom a žiadateľom o azyl.

Konflikt sa však vyostril v júni, keď Súdny dvor EÚ nariadil Maďarsku zaplatiť pokutu 200 miliónov eur za porušovanie európskych azylových pravidiel a dodatočne milión eur denne, kým svoje zákony nezosúladí s európskou legislatívou. Vláda v Budapešti platbu odkladá, pričom má na to čas len do 17. septembra.

Hrozba posielania migrantov do Bruselu

Zároveň pohrozila, že bude migrantov posielať autobusmi do Bruselu, na čo eurokomisia odpovedala, že bude reagovať. Gulyás vo štvrtok objasnil, že bezplatnú cestu do Bruselu by poskytli len jednotlivcom, ktorí v Maďarsku dostali politický azyl.

„Nelegálni migranti sa nedostanú do Európy cez Maďarsko a južnú hranicu schengenu. Tí, ktorí dostanú politický azyl na základe zákonného postupu v súlade s pravidlami EÚ a na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia, majú možnosť jednosmernej bezplatnej cesty do Bruselu,“ povedal.

Kritika nedávneho rozhodnutia Nemecka

Šéf úradu vlády tiež skritizoval nedávne rozhodnutie Nemecka zaviesť kontroly na všetkých pozemných hraniciach v rámci zákroku proti nelegálnej migrácii.

„Migrácia rozbije schengen. Nemecko je to, kto rozbíja schengen,“ vyhlásil Gulyás.