Maďarsko si za svoje vyhrážky, že autobusmi pošle migrantov do Bruselu, vyslúžilo si kritiku od belgickej ministerky

Belgická ministerka pre migráciu v pondelok skritizovala Maďarsko za jeho vyhrážky, že autobusmi pošle žiadateľov o azyl do Bruselu v odvete za pravidlá Európskej únie. Naznačila pritom, že by tieto autobusy zastavili na hranici.

Hrozba Maďarska „podkopáva solidaritu a spoluprácu v rámci Únie. Belgicko sa naďalej zasadzuje za spoločnú, koordinovanú politiku, v ktorej je ústredným prvkom dodržiavanie európskych hodnôt a medzinárodných záväzkov,“ povedala Nicole de Moor.

Ak by podľa nej Maďarsko napredovalo s konvojom autobusov s migrantmi, „bolo by to hrubým porušením európskych a medzinárodných dohôd“.

Ako tiež okrem iného povedala, požiadala belgického veľvyslanca pri Európskej únii, aby sa o tom porozprával s jeho maďarským kolegom. Ministerka tiež chce, aby Európska komisia proti tomu zaujala jasné stanovisko.

Maďarsko najnovšie pohrozilo poslaním migrantov do Bruselu v piatok. Krajina tak reaguje na júnové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý Maďarsku nariadil zaplatiť pokutu 200 miliónov eur za porušovanie európskych azylových pravidiel a dodatočne milión eur denne, kým svoje zákony nezosúladí s európskou legislatívou.