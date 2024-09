Maďarsko chce vyslať do Bruselu autobusy s migrantmi, Únia je pripravená využiť všetku svoju právomoc

Hrozba Maďarska, že pošle konvoj autobusov s migrantmi do Bruselu na protest proti migračnej politike Európskej únie, je neprijateľná a vyvolala by odvetnú akciu Únie, varovala v utorok Európska komisia (EK).

Jednosmerná doprava do Bruselu

Maďarská protiimigrantská vláda minulý týždeň signalizovala, že to myslí vážne s plánom poskytnúť migrantom bezplatnú jednosmernú dopravu do Bruselu. Budapešť tak chce prinútiť EK, aby zrušila vysoké pokuty uvalené na Maďarsko za jeho azylovú politiku.

Hovorkyňa Komisie Anitta Hipperová na otázku o pláne Maďarska povedala: „Je to neprijateľné.“

„Ak by takú akciu vykonali, bola by v jasnom rozpore s právom EÚ, ale bola by tiež jasným porušením zásady úprimnej a lojálnej spolupráce, ale aj vzájomnej dôvery,“ povedala Hipperová novinárom.

„Okrem toho to tiež podkope bezpečnosť schengenského priestoru ako celku,“ konštatovala. „Sme pripravení využiť všetky naše právomoci vyplývajúce zo zmluvy, aby sme zabezpečili dodržiavanie práva EÚ,“ dodala Hipperová.

Porušovanie európskych azylových pravidiel

Idea posielania migrantov do Bruselu prišla v reakcii na júnové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý Maďarsku nariadil zaplatiť pokutu 200 miliónov eur za porušovanie európskych azylových pravidiel a dodatočne milión eur denne, kým svoje zákony nezosúladí s európskou legislatívou.

Vláda nacionalistického premiéra Viktora Orbána uviedla, že v súvislosti s pokutami podá na EÚ žalobu a požaduje kompenzáciu za miliardy, ktoré podľa nej vynaložila na ochranu hraníc vrátane výstavby plotov chránených žiletkovým drôtom na južných hraniciach so Srbskom a Chorvátskom.

Únia má námietky voči Budapešti za to, že núti ľudí žiadajúcich o medzinárodnú ochranu cestovať na maďarské veľvyslanectvá v Srbsku alebo na Ukrajine a žiadať o cestovné povolenie, čím porušuje pravidlá EÚ, ktoré zaväzujú všetky členské krajiny, aby mali spoločné postupy udeľovania azylu.