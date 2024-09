Maďarsko hrozí posielaním migrantov do Bruselu. Preprava sa uskutoční „po zavedení európskeho postupu“, tvrdí Rétvári

Maďarská vláda v piatok naznačila, že s posielaním žiadateľov o azyl do Bruselu to myslí vážne. Tieto vyhrážky, ako aj krok samotný, majú vyvinúť tlak na Európsku úniu (EÚ), aby upustila od vysokých pokút voči Maďarsku za jeho azylovú politiku.

Jednosmerná cesta do Bruselu

Štátny tajomník Bence Rétvári na tlačovej konferencii v Budapešti vyhlásil, že EÚ chce prinútiť Maďarsko, aby dovolilo nelegálnym migrantom prejsť jeho hranice. Maďarsko podľa neho „ponúkne týmto nelegálnym migrantom dobrovoľne a bezplatne jednosmernú cestu do Bruselu„.

S radom osobných autobusov s osvetlenými nápismi „Röszke-Brusel„, čo je trasa, ktorou by sa migranti prepravovali z južnej hranice Maďarska so Srbskom do sídla EÚ v Belgicku, v pozadí Rétvári uviedol, že preprava sa uskutoční „po zavedení európskeho postupu„, ale neuviedol, aký štatút budú mať žiadatelia o azyl po preprave.

„Ak chce Brusel nelegálnych migrantov, môže ich mať,“ dodal.

Orbánova vláda požaduje kompenzáciu

Idea posielania migrantov do Bruselu prišla v reakcii na júnové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý Maďarsku nariadil zaplatiť pokutu 200 miliónov eur za porušovanie európskych azylových pravidiel a dodatočne milión eur denne, kým svoje zákony nezosúladí s európskou legislatívou.

Vláda nacionalistického premiéra Viktora Orbána uviedla, že v súvislosti s pokutami podá na EÚ žalobu a požaduje kompenzáciu za miliardy, ktoré podľa nej vynaložila na ochranu hraníc vrátane výstavby plotov chránených žiletkovým drôtom na južných hraniciach so Srbskom a Chorvátskom.

Únia má námietky voči Budapešti za to, že núti ľudí žiadajúcich o medzinárodnú ochranu cestovať na maďarské veľvyslanectvá v Srbsku alebo na Ukrajine a žiadať o cestovné povolenie, čím porušuje pravidlá EÚ, ktoré zaväzujú všetky členské krajiny, aby mali spoločné postupy udeľovania azylu.