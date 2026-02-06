Maďarská vláda nariadila zastaviť súdne spory o „solidárnej dani“, Orbán pod paľbou kritiky

Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána sa dostala pod silný tlak po vydaní dekrétu, ktorým prikázala súdom zastaviť všetky konania súvisiace so spornou „solidárnou“ daňou. Opatrenie bolo prijaté na základe mimoriadnych právomocí, ktoré si kabinet udelil v roku 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu.
Takzvané solidárne príspevky zaviedla nacionalistická vláda pre bohatšie mestá, ktorých peniaze majú byť presunuté do chudobnejších samospráv. Budapešť, vedená opozičným starostom, daň napadla na súde s tým, že vážne ohrozuje finančnú autonómiu mesta.
Odsúdenie dekrétu
Dekrét však uvádza, že „určenie, výber a vysporiadanie“ dane nemôže byť predmetom „administratívneho sporu alebo okamžitej právnej ochrany“ a nariaďuje súdom ukončiť „akékoľvek prebiehajúce súdne spory“.
Starostu Budapešti trestne stíhajú za „zakázaný“ pochod Budapest Pride
Sudcovia vo dvoch prípadoch vo štvrtok procesy zatiaľ len odložili, nie ukončili. Viaceré ľudskoprávne organizácie však dekrét ostro odsúdili. Maďarský helsinský výbor ho označil za „učebnicový príklad zneužitia práva“.
Ďalšie oslabenie právneho štátu v Maďarsku?
„Je to ako keď tím, ktorý uprostred futbalového zápasu prehráva, povie: ‚Zrušme zápas a povedzme, že sme vyhrali‘,“ povedal spolupredseda organizácie András Kádár. Podľa Maďarskej advokátskej komory dekrét „porušuje nezávislosť súdnictva, ako aj základný princíp deľby moci v právnom štáte“.
Toto nie je vec Európskej únie. Maďarsko odmieta podporiť spoločné vyhlásenie bloku o Grónsku
Najvyšší súd Curia najprv pripomenul, že podľa ústavy sú sudcovia nezávislí a nemožno im dávať pokyny. V neskoršom vyhlásení však Curia – ktorej predseda András Varga je považovaný za Orbánovho spojenca – objasnila, že „k tejto veci nezaujala stanovisko“.
„Stačí, aby súdy uplatnili rozhodnutie Ústavného súdu. Nie je potrebná žiadna ďalšia vládna regulácia,“ vyhlásil šéf úradu maďarského premiéra Gergely Gulyás. Kritici však upozorňujú, že zásah vlády do prebiehajúcich sporov predstavuje ďalšie oslabenie právneho štátu v Maďarsku.