Kotleba: Chcem byť hrdým prezidentom suverénnej Slovenskej republiky, ktorá sa nebude skláňať pred záujmami mocných (rozhovor)

„Ak sú ľudia nespokojní so stavom vecí verejných, nestačí sa rozčuľovať pred televízorom, ale treba sa pokúsiť veci ovplyvniť. Voľby prezidenta Slovenskej republiky sú jednou z takých možností a pokladám za povinnosť sa zúčastniť tohto súboja,“ hovorí predseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) a prezidentský kandidát Marian Kotleba.

„Chcem byť hrdým prezidentom suverénneho štátu – Slovenskej republiky, ktorá sa nebude viac skláňať pred záujmami mocných a objednávkami globalistov,“zdôraznil Kotleba v rozhovore pre agentúru SITA.

Prezident musí vždy podporiť dobré veci pre ľudí

Mal by byť prezident mediátorom a rovnováhou, alebo skôr protiváhou k vláde? „Mojou ambíciou určite nie je byť a priori nejakou protiváhou k vláde,“ hovorí v úvode Kotleba.

„Ak vláda príde s niečím, čo bude pre ľudí dobré a bude zlepšovať život na Slovensku, prezident musí takúto vec vždy podporiť. Ale ak príde vláda s nejakou hlúposťou či škodlivým návrhom, tak prezident musí byť prvý, kto bude kričať: ľudia pozor, toto nemôžem podpísať, lebo nám to uškodí všetkým,“ hovorí ďalej predseda ĽSNS.

V tejto súvislosti Kotleba spomenul aktuálnu novelu Trestného zákona, ktorú by ako prezident určite nepodpísal.

ĽSNS podporuje protesty farmárov

Protesty farmárov nadobudli celoeurópsky rozmer a pripojili sa k nim už aj slovenskí poľnohospodári. „Európska únia a jej potravinárska a poľnohospodárska politika je zdrojom a hlavným dôvodom týchto protestov. Pestovatelia a chovatelia pochopili, že cieľom Európskej únie je úplne zlikvidovať poľnohospodársku výrobu, aj na Slovensku,“vysvetľuje Kotleba.

„Nielenže nám klesá potravinová sebestačnosť, ale likvidácia výrobcov a producentov je nezvratná. To znamená, že ak dnes niekto v dôsledku aktuálnej hospodárskej politiky Európske únie zatvorí svoju farmu či stajňu, už to nikdy neobnoví. Farmári to pochopili a preto vyšli do ulíc,“uviedol ďalej politik.

„Žiaľ reakcia vlády bola veľmi vlažná a takto podpora slovenských potravinárov a pestovateľov nemôže vyzerať,“ poznamenal v tejto súvislosti predseda ĽSNS.

