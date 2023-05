ĽSNS podporí otvorenie mimoriadnej schôdze, Demokrati chcú pracovať a nie robiť kulisu pre „kampaňové atómovky“ 

Nezaradení poslanci strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (Kotlebovci-ĽSNS) podporia otvorenie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorú predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolal na pondelok 29. mája o 9:00 hod.

Základná práca poslanca parlamentu

Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol poslanec NR SR Martin Beluský (Kotlebovci-ĽSNS), strana hlasovala proti predčasnému ukončeniu 90. riadnej parlamentnej schôdze.

„Sme povinní rokovať a hlasovať o všetkých predložených návrhoch, to je základná práca poslanca parlamentu. Stále je otvorených viacero potrebných a dôležitých zákonov, ktoré ak ich teraz neprerokujeme, znižuje sa pravdepodobnosť ich prijatia,“ tvrdí Beluský.

Poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) nepodporia návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, ktorý iniciovalo hnutie OĽaNO a priatelia.

SaS odmieta populistické návrhy

Odôvodnili to tým, že sa odmietajú podieľať na populistických a nezmyselných návrhoch, ktoré rozvracajú verejné financie, zvyšujú dane a prikazujú iným, ako majú žiť.

„Predvolebnú kampaň o zákaze interrupcií, zákaze porna či zatvorených obchodoch v nedeľu si môžu poslanci OĽaNO robiť sami, pokojne aj na centrále svojej strany, a to bez toho, aby tým zaťažovali nás a celú verejnosť,“ uviedol podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Ak hnutie OĽaNO a priatelia zváži vypustenie kampaňových zákonov poškodzujúcich rozpočet, strana Demokrati je ochotná podporiť mimoriadnu schôdzu.

Nedorokované zákony z májovej schôdze

Poslanci za stranu Demokrati sú pripravení pracovať, pretože to pokladajú za svoju povinnosť. Ako však strana v tlačovej správe uviedla, chcú v parlamente pracovať, nie robiť kulisu pre „kampaňové atómovky“.

Poslanci sa rozhodli pred hlasovaním o takmer 40 zákonoch z dielne hnutia OĽaNO a priatelia ukončiť schôdzu a ísť domov na dovolenku. Uviedol to v piatok na tlačovej besede predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Ako ďalej tvrdí, išlo o poslancov zo Smeru-SD, Hlasu-SD, Republiky, SaS, Progresívneho Slovenska, Demokratov a Sme rodina.

„Disponujeme 35 poslancami, tak sme sa rozhodli, že podáme návrh s 30 podpismi do podateľne Národnej rady (NR) SR a zvoláme mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa bude rokovať o všetkých zákonoch, ktoré sa nedorokovali na májovej schôdzi. Pozývame tak poslancov naspäť do roboty, aby si prišli dorobiť to, čo nedokončili,“ vyhlásil Šipoš.