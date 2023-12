Lipšicovo vyjadrenie o odstúpení z postu špeciálneho prokurátora je farizejské, tvrdí minister vnútra Šutaj Eštok

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) považuje vyjadrenia špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica o tom, že by sa vzdal svojho postu, za farizejské.

Lipšic nemal byť špeciálnym prokurátorom

Uviedol to v relácii periodika Plus jeden deň Teraz takto. Zdôraznil, že už pred voľbami boli toho názoru, že Lipšic sa špeciálnym prokurátorom nikdy nemal stať a vláda Igora Matoviča (hnutie Slovensko) účelovo zmenila zákon, aby sa ním mohol stať.

„Daniel Lipšic sa mal vtedy postaviť a povedať nie, on nechce byť na čele špeciálnej prokuratúry. Urobil presný opak, pretože zmyslom jeho života je pomsta, pomsta voči ľuďom, ktorí sú dnes vo vláde,“ tvrdí minister Šutaj Eštok.

Doplnil, že špeciálna prokuratúra nie je len o Lipšicovi, ale sú tam aj ďalší prokurátori. Vidí potrebu systémovej zmeny.

„To nie je iba kvôli Danielovi Lipšicovi, ale preto, že Úrad špeciálnej prokuratúry stratil svoje poslanie, prestal sa správať tak, ako sa má správať,“ myslí si Šutaj Eštok. Dodal, že Lipšic je podľa neho „na temnej strane“.

Slovensko sa rozhodne samé

Na margo toho, že zachovanie Úradu špeciálnej prokuratúry podporuje aj zahraničie, si Šutaj Eštok myslí, že Slovensko je suverénny štát, ktorý sa sám rozhodne, aké inštitúcie v rámci trestného konania tu budú pôsobiť. Šéf rezortu vnútra sa tiež vyjadril, že víta snahu premiéra Roberta Fica a ministra spravodlivosti Borisa Suska (obaja Smer-SD), že navštívili Brusel, aby o tejto téme diskutovali.

Predseda vlády Robert Fico po stredajšom rokovaní vlády potvrdil, že rušia Úrad špeciálnej prokuratúry, no Špecializovaný trestný súd ostane súčasťou súdnictva. Prípady ÚŠP by mali prejsť pod príslušné krajské a okresné prokuratúry. Zdôraznil, že toto všetko avizovali už v predvolebnom období.

Úrad sa jednoducho nedá opraviť

„Úrad Špeciálnej prokuratúry sa jednoducho nedá opraviť,“ skonštatoval premiér. „Lipšic tam vošiel ako losos z mora, sa tam ‚vytrel‛ na tom úrade a zanechal tam po sebe desiatky podobných prokurátorov ako je on,“ vyjadril sa Fico na adresu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Právomoc nad vyšetrovaním trestnej činnosti patriacej do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu sa má od 15. januára vrátiť krajským prokuratúram a dohľad nad ich činnosťou Generálnej prokuratúre SR. Vyplýva to zo zmien Trestného zákona, ktoré v stredu 6. decembra s pripomienkami odobrila vláda. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) je dôvodom zrušenia ÚŠP fakt, že sa stal systémovo zaujatým a len personálne zmeny by túto situáciu neriešili.