Chceme vytvoriť podmienky na to, aby mafia mala priestor? Pýta sa exministerka Kolíková. Zrušenie špeciálnej prokuratúry odmieta (rozhovor)

Progresívne Slovensko prišlo s vyhlásením, že premiér Robert Fico údajne plánuje oslabiť Úrad špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu, o čom mal informovať už aj Európsku komisiu. Či je reálna obava útoku na právny štát sme sa v rozhovore pýtali poslankyne Národnej rady SR a bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS).

Korupcia a mafia sa vie organizovať

Kolíková je zdesená zo správ o údajnom zásahu do fungovania špeciálnej prokuratúry a trestného súdu, ktoré považuje za dôležité inštitúcie pre boj s korupciou, mafiou a organizovaným zločinom.

„Možno niekto má predstavu, že už tu nevidí tých hrubokrkých mafiánov, ale korupcia a mafia sa vie organizovať aj pri vysokých štátnych úradníkoch alebo politických činiteľoch,“ hovorí exministerka.

Veľmi rázne zmeny

„Dnes naozaj čelíme vážnej korupcii na Slovensku a ak chceme tieto inštitúcie oklieštiť, nebodaj zrušiť, tak to znamená, že sme rezignovali na boj s mafiou a korupciou,“ prízvukovala Kolíková. „Koná sa útok na nás všetkých a našu bezpečnosť. Mali by sme všetci spozornieť,“ varovala.

Podľa Kolíkovej takéto návrhy by mali byť verejnosti prístupné, osobitne odbornej verejnosti, a mala by o nich prebiehať veľká diskusia. „To, že sa to robí takýmto spôsobom, je zrejmé, že sa tu očakáva asi ´rýchly ťah na bránku´ do parlamentu – skrátené legislatívne konanie a veľmi rázna zmena, čo sa týka chodu týchto inštitúcií,“ zhodnotila bývalá ministerka spravodlivosti.

Celý rozhovor s Máriou Kolíkovou si pozrite vo videu

V rozhovore s exministerkou Máriou Kolíkovou sa ďalej dozviete: