Fico: Úrad Špeciálnej prokuratúry sa nedá opraviť, sú tam desiatky podobných ako Lipšic

aktualizované 6. decembra, 14:23

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) potvrdil, že rušia Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), no Špecializovaný trestný súd ostane súčasťou súdnictva. Prípady ÚŠP by mali prejsť pod príslušné krajské a okresné prokuratúry.

ÚŠP sa podľa Fica nedá opraviť

Fico to uviedol po stredajšom rokovaní vlády. Zdôraznil, že toto všetko avizovali už v predvolebnom období.

„Úrad Špeciálnej prokuratúry sa jednoducho nedá opraviť,“ skonštatoval premiér. „Lipšic tam vošiel ako losos z mora, sa tam ‚vytrel‛ na tom úrade a zanechal tam po sebe desiatky podobných prokurátorov ako je on,“ vyjadril sa Fico na adresu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Odchod Lipšica nestačí

Predseda vlády doplnil, že ani Lipšicov odchod by nebol riešením a ÚŠP podľa neho preukázateľne porušoval ľudské práva. Prokurátori z úradu podľa neho ostanú pôsobiť v systéme, či už na Generálnej prokuratúre SR, alebo na krajských a okresných prokuratúrach.

„Zlo v podobe Lipšica musí skončiť a my to robíme dôrazne a dôsledne. Je potrebné dostať tento úrad, ktorý sa pričinil o obrovské porušovanie ľudských práv, pod kontrolu Generálnej prokuratúry tak, ako to vždy malo byť,“ vyhlásil Fico a zdôraznil, že si za týmto stanoviskom stojí.

Skrátené legislatívne konanie, v ktorom by mal parlament túto novelizáciu prerokovať, premiér zdôvodnil hrozbou porušovania ľudských práv.

Susko hovorí o systémovej zaujatosti

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že Úrad špeciálnej prokuratúry sa stal systémovo zaujatým a len personálne zmeny by túto situáciu neriešili.

„Systémová zaujatosť je právny pojem, ktorý znamená, že ak je zaujatý vrcholný predstaviteľ nejakej inštitúcie, tak jeho podriadení, aj keby sa on vylúčil z rozhodovania, sú takisto zaujatí, lebo majú tendenciu rozhodovať v prospech svojho nadriadeného tak, aby bol spokojný,“ uviedol Susko.

Systémovú zaujatosť podľa Suska dokazuje aj obraz, ktorý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic dostal na narodeniny od podriadených. Ten podľa šéfa rezortu spravodlivosti absolútne neprimeraným spôsobom dehonestuje generálneho prokurátora, jeho námestníka a osoby z politického a podnikateľského prostredia (na obraze karikaturistu Danglára Lipšic bojuje proti viachlavému drakovi. Medzi hlavami sú napr. Robert Fico, Maroš Žilinka alebo Dušan Kováčik, pozn. SITA). „Myslíme si, že toto jednoznačne ukazuje systémovú zaujatosť celého ÚŠP,“ skonštatoval Susko.

Minister nevidí žiaden problém

Prokurátori na krajských prokuratúrach nie sú podľa ministra spravodlivosti o nič menej erudovaní ako prokurátori ÚŠP. V tejto súvislosti pripomenul, že špeciálna prokuratúra sa kreovala práve z prokurátorov krajských prokurátorov.

„Tá špecializácia je dnes zabezpečená aj na krajských prokuratúrach, takže nevidíme žiaden problém,“ dodal Susko.