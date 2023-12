Minister Šutaj Eštok hrubo a arogantne odvolal policajného prezidenta, pripomína to štýl Harabina, šokuje Kolíková (video)

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) ustál minulotýždňové odvolávanie a zostáva vo funkcii. Bývalá ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková kritizovala postup šéfa rezortu vnútra, ktorý po nástupe do funkcie pristúpil k viacerým personálnym zmenám.

Odstavenie policajtov

„Matúš Šutaj Eštok ako minister vnútra k nám priniesol strach a napätie. Jeho kroky mi veľmi pripomínajú kroky, ktoré robil Štefan Harabin ako minister spravodlivosti,“ vyjadrila sa v rozhovore pre agentúru SITA exministerka Kolíková.

„Keď Harabin zasadol ako minister spravodlivosti odstavil sudcov od práce, ktorí mu boli nepohodlní. Využil na to tzv. inštitút dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu,“ pripomenula ďalej.

Kolíková kritizovala ako minister vnútra Šutaj Eštok odstavil mimo službu policajných funkcionárov a vyšetrovateľov. „Toto urobil spôsobom, ktoré považujeme za hrubé použitie moci,“ vysvetľovala Kolíková. V tejto veci strana SaS podala na ministra vnútra aj trestné oznámenie.

„Keď takto odstavíte policajta, to znamená, že nemôže chodiť do práce, nemôže vykonávať svoju prácu. Musí byť doma, má minimálnu mzdu, kľúčovo to znamená, že je to šikana voči nemu aj voči jeho blízkym,“ vyhlásila Kolíková.

Opozícia kritizuje aj odvolanie bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana. Podľa slov Kolíkovej nie je problém to, že nový minister vnútra chcel personálne zmeny, ale spôsob ako to Šutaj Eštok spravil. Celú reakciu Kolíkovej na odvolanie Hamrana a vyšetrovateľov si pozrite vo videu.