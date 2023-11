Lídri arabských a moslimských krajín odsudzujú Izrael za konanie v Pásme Gazy, vyzývajú na prímerie

V saudskoarabskom Rijáde sa v sobotu koná mimoriadny islamsko-arabský samit, na ktorom lídri 57 krajín diskutujú o izraelskej vojenskej operácii v Pásme Gazy. Konanie Izraela odsúdili a požadujú okamžité prímerie. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Izrael pácha genocídu

Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, ktorý je hostiteľom samitu, vyhlásil, že Izrael nesie zodpovednosť za to, čo nazval zločinmi proti palestínskemu ľudu. Jordánsky kráľ Abdalláh II. povedal, že táto „škaredá vojna“ sa musí skončiť, inak región upadne do veľkého konfliktu.

Prezident Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás hovoril o tom, ako Izrael voči Palestínčanom pácha genocídu a vyzval na to, aby dostali medzinárodnú ochranu. Katarský emir Tamím ibn Hamad Al Sání sa vyjadril, že dúfa v trvalé prímerie.

Rokovania o rukojemníkoch

Katar podľa jeho slov bude pokračovať v rokovaniach o prepustení rukojemníkov, ktorých si militanti z hnutia Hamas vzali pri útoku na Izrael zo 7. októbra. Emir tiež odsúdil „zameriavanie sa“ Izraela na civilistov a odmietol „falošné tvrdenia“, že by pod nemocnicami mal Hamas tunely.

Po prvý raz do Saudskej Arábie od zlepšenia vzájomných vzťahov prišiel aj iránsky prezident Ebráhím Raísí. Ten svoju kritiku ešte viac zostril a vyzval na to, aby izraelská armáda bola označená za teroristickú skupinu. Tiež obvinil USA za to, že rozširuje vojnu. Skôr zas Alžírsko vyzvalo na prerušenie vzťahov s Izraelom.