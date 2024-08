Liberáli reagujú na vymenovanie členov Rady STVR. Šimkovičová robí všetko pre to, aby verejnoprávnemu médiu nik neveril

aktualizované, 2. augusta, 14:10

Strana Sloboda a Solidarita reaguje na vymenovanie členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR), ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) podľa nich robí všetko pre to, aby verejnoprávnemu vysielateľovi nik neveril.

Nominácie Lukáša Machalu (generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR – pozn. SITA) a Jozefa Krošláka (v minulosti pôsobil napríklad aj ako hovorca bývalého premiéra Vladimíra Mečiara – pozn. SITA) označili liberáli za absolútne nevhodné.

Neakceptovateľné vymenúvanie

Zdôraznili tiež, že vymenúvanie politikov, či ľudí s kontroverznou minulosťou do orgánov nového verejnoprávneho telerozhlasu bez verejného vypočutia považujú za neakceptovateľné.

„Zaručene to bude viesť k zníženiu dôveryhodnosti tejto inštitúcie,“ tvrdí SaS. Na vládu i ministerku Šimkovičovú strana apeluje, aby tieto nominácie prehodnotili.

„Ak by išlo vláde o vytvorenie dôveryhodnej verejnoprávnej inštitúcie, nevymenovala by do Rady STVR politicky aktívnych ľudí a ľudí s pochybnou minulosťou na základe neverejného výberového konania,” myslí si predseda SaS Branislav Gröhling.

Verejné vypočutie

Podotkol, že práve dôveryhodnosť verejnoprávneho vysielateľa bola cieľom, ktorý súčasná vládna koalícia deklarovala. Sporné nominácie podľa šéfa liberálov patria na verejné vypočutie.

„Ministerka a hlavne takíto nominanti by mali nájsť v sebe dosť odvahy, aby sa predstavili na verejnom vypočutí pred celou verejnosťou. Ak sa o nich bude spoločnosť dozvedať len z dvojvetných tlačových vyhlásení, v nikom to dôveru nevzbudí,“ vyjadril sa Gröhling.

Vybraní kandidáti sú do funkcie nevhodní

Tímlíder SaS pre kultúru René Parák vyjadril presvedčenie, že Machala ani Krošlák do Rady STVR nepatria.

„Títo kandidáti si musia uvedomiť, že aj na základe ich minulého pôsobenia budú občania a občianky Slovenskej republiky vnímať STVR a od toho sa bude odvíjať ich dôveryhodnosť,” vraví Parák.

Poukázal pri tom na to, že Machala je po Šimkovičovej najvyšším predstaviteľom rezortu kultúry, je politicky aktívny na sociálnych sieťach, a tiež bol členom politickej strany.

„Pán Jozef Krošlák bol zas v minulosti hovorcom Vladimíra Mečiara. Na takúto funkciu sú absolútne nevhodní,“ myslí si Parák. Doplnil, že na verejnom vypočutí by sa všetko mohlo vyjasniť.

„Nespochybniteľní odborníci“

„Tak už poznáme tých „nespochybniteľných odborníkov”, ktorých v Rade STVR sľuboval poslanec Michelko,“ skonštatovala poslankyňa za hnutie Progresívne Slovensko a podpredsedníčka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová.

„Mečiarov bývalý hovorca a konšpirátor sú všetko, len nie odborníci,“ myslí si. Je toho názoru, že koalícia nahrubo zmenila zákon, aby mohla na rôzne pozície dosádzať svojich ľudí, a to vrátane Machalu.

„Odmeny im zvýšili na dvojnásobok a nedodržali ani len zákonné lehoty pri mimoriadne netransparentnom výberovom konaní,“ tvrdí poslankyňa. Podľa Jaurovej názoru opätovne ukázali, že slúžia len sebe a svojim ľuďom.

Bábka v rukách ministerstva

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) označilo vymenovanie Machalu za škandál. Verejnoprávny vysielateľ sa tak podľa nich stáva bábkou v rukách ministerstva i vládnej moci.

„Už paragrafové znenie zákona, ktoré odstránilo konflikt záujmov pre vysokých predstaviteľov ministerstiev, naznačovalo, že snaha dosadiť si do vedenia STVR svojich ľudí sa stane skutočnosťou. Ako je známe, autorom na rýchlo pripraveného textu zákona, ktorý ho verejne aj v niekoľkých televíznych diskusiách obhajoval, bol Lukáš Machala, po ministerke de facto druhý najvyšší predstaviteľ ministerstva kultúry,“ poukázal poslanec KDH a člen mediálneho výboru NR SR Jozef Hajko.

Bezbrehé presadzovanie politickej moci

Kresťanskí demokrati apelujú na ostatné koaličné strany, aby zastavili svojvôľu SNS pri bezbrehom presadzovaní politickej moci, ktoré podľa KDH pripomína konanie autoritárskych režimov. Slovensko sa podľa Hajka vracia pred rok 1989, je toho názoru že z verejnoprávneho média sa stáva politicky kontrolovaná inštitúcia, v ktorej vedení bude jeden z najvyšších predstaviteľov MK SR.

KDH tiež pripomenulo, že Slovensko musí zabezpečiť nezávislé fungovanie verejnoprávnych médií aj podľa Európskeho aktu o slobode médií, ktorý je preň záväzný.

„To, čoho sme svedkami, je v zjavnom rozpore s týmto cieľom. Tento postup ostro odmietame a budeme hľadať všetky dostupné možnosti a prostriedky, ako ešte tomuto spolitizovaniu verejnoprávneho média zabrániť a znova mu prinavrátiť nezávislosť tak, ako nás k tomu zaväzuje Európsky akt o slobode médií a najmä tradícia slobodných demokratických krajín,“ avizuje Hajko.

Machala si plní svoj sen

Na menovanie členov Rady STVR zareagovalo aj opozičné hnutie Slovensko.

„Konšpiračný úradník Lukáš Machala si plní svoj sen. Dostal funkciu v štátnej televízii. Lukáš Machala ako nový člen rady štátnej televízie bude teraz dohliadať na ideologickú nezávadnosť jej programovej skladby a relácií,“ uviedli matovičovci na sociálnej sieti.

Podotkli tiež, že ministerka Šimkovičová okrem Machalu nominovala do Rady STVR aj Mečiarovho bývalého hovorcu Krošláka, Petra Benčúrika, ktorý je podľa ich tvrdení realitným maklérom, a tiež Jarmilu Mikušovú, ktorá bola aj členkou pôvodnej rady Rozhlasu a televízie Slovenska.

„Slová nahradili skutky. Kto po vzletne prázdnych slovách súčasnej vlády čakal, že počas tejto vlády bude STVR créme de la créme verejnoprávnosti, objektívnosti a nezávislosti, ostane sklamaný,“ nazdáva sa hnutie Slovensko.

Vymenovanie členov rady STVR

Ministerka kultúry vymenovala štyroch členov Rady STVR. Sú nimi Peter Benčurík, Jozef Krošlák, Lukáš Machala a Jarmila Mikušová. Ministerka vyberala za rezort kultúry troch kandidátov, ktorých odporučila výberové komisia.

„Päťčlenná komisia zasadala 24. júla a vypočula 19 kandidátov, ktorí splnili formálne požiadavky a zúčastnili sa osobného pohovoru,“ spresnil rezort kultúry. Štvrtého člena nominoval minister financií. Informovalo o tom ministerstvo kultúry. Ďalších piatich členov Rady STVR by mali voliť poslanci parlamentu, pričom by mali najprv prejsť verejným vypočutím na Výbore NR SR pre kultúru a médiá.