Parlament o korupcii na Slovensku a zisteniach Žilinku nakoniec nerokoval, poslanci program mimoriadnej schôdze neschválili

Poslanci navrhovali, aby NR SR vzala na vedomie závažné informácie generálneho prokurátora o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku, ktoré poskytol médiám pred niekoľkými dňami.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
NR SR: Rokovanie 43. schôdze
Generálny prokurátor Maroš Žilinka počas rokovania 43. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 11. december 2025. Foto: SITA/Kancelária Národnej rady SR
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Poslanci síce otvorili mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, napokon ale o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku a o zisteniach generálneho prokurátoraMaroša Žilinku nerokovali.

Pred začiatkom schôdze sa prezentovalo 133 poslancov, následne ale neschválili jej program a predseda parlamentuRichard Raši (Hlas-SD) vyhlásil schôdzu za skončenú. Mimoriadnu schôdzu iniciovala skupina opozičných poslancov.

Poslanci navrhovali dve uznesenia, a to aby NR SR vzala na vedomie závažné informácie generálneho prokurátora o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku, ktoré poskytol médiám pred niekoľkými dňami.

A tiež aby ministrovi spravodlivostiBorisovi Suskovi (Smer-SD) a ministrovi vnútraMatúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) uložila bezodkladne prijať opatrenia na zavedenie inštitucionálnych a legislatívnych zmien potrebných pre efektívny boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Druhé uznesenie sa týka požiadavky na to, aby generálny prokurátor Žilinka vystúpil na prebiehajúcej schôdzi NR SR.

Viac k osobe: Boris SuskoMaroš ŽilinkaMatúš Šutaj EštokRichard Raši
Firmy a inštitúcie: Hlas - sociálna demokraciaNárodná rada SRSmer - SSD
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Korupcia Mimoriadna schôdza parlamentu Minister spravodlivosti SR Minister vnútra SR Opozícia Organizovaný zločin Parlamentná schôdza Poslanci Predseda parlamentu Trestné stíhanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk