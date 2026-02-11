Parlament o korupcii na Slovensku a zisteniach Žilinku nakoniec nerokoval, poslanci program mimoriadnej schôdze neschválili

Poslanci síce otvorili mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, napokon ale o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku a o zisteniach generálneho prokurátoraMaroša Žilinku nerokovali.
Pred začiatkom schôdze sa prezentovalo 133 poslancov, následne ale neschválili jej program a predseda parlamentuRichard Raši (Hlas-SD) vyhlásil schôdzu za skončenú. Mimoriadnu schôdzu iniciovala skupina opozičných poslancov.
Poslanci navrhovali dve uznesenia, a to aby NR SR vzala na vedomie závažné informácie generálneho prokurátora o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku, ktoré poskytol médiám pred niekoľkými dňami.
A tiež aby ministrovi spravodlivostiBorisovi Suskovi (Smer-SD) a ministrovi vnútraMatúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) uložila bezodkladne prijať opatrenia na zavedenie inštitucionálnych a legislatívnych zmien potrebných pre efektívny boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Druhé uznesenie sa týka požiadavky na to, aby generálny prokurátor Žilinka vystúpil na prebiehajúcej schôdzi NR SR.