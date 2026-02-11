Von der Leyenová: Únia musí zbúrať bariéry, ak sa chce stať globálnym ekonomickým gigantom

Európska únia sa musí zbaviť vnútorných bariér, ktoré brzdia jej hospodársky rozvoj, aby sa mohla stať skutočným globálnym ekonomickým hráčom. Pred rokovaniami lídrov EÚ o posilnení konkurencieschopnosti to v stredu vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
„Naše firmy potrebujú kapitál teraz. Tak to tento rok konečne dotiahnime,“ povedala europoslancom a označila súčasný stav jednotného trhu za „fragmentáciu na steroidoch“.
Podľa Von der Leyenovej je oživenie európskej ekonomiky naliehavejšie než kedykoľvek predtým, najmä v čase geopolitických otrasov – od ciel a hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa až po jeho vyjadrenia o možnej anexii Grónska.
Hlavný problém
Jedným z hlavných problémov EÚ je podľa Komisie sťažený prístup európskych firiem ku kapitálu, čo im bráni rásť a konkurovať americkým spoločnostiam. Preferovaným riešením je spoločný postup všetkých 27 členských štátov, no ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, Brusel je pripravený zvážiť užšiu spoluprácu medzi krajinami naklonenými tejto myšlienke.
Von der Leyenová zároveň podporila ideu uprednostňovania európskych firiem v strategických sektoroch. „Európska preferencia je v strategických oblastiach nevyhnutným nástrojom,“ uviedla, hoci varovala pred príliš plošným prístupom. Tento postoj presadzuje najmä Francúzsko, zatiaľ čo krajiny ako Švédsko varujú pred ochranárstvom.
Návrh „28. režimu“
Komisia chce tiež podporiť hospodársky rast rozširovaním obchodných dohôd. Po nedávnych dohodách s Mercosurom a Indiou má EÚ podľa Von der Leyenovej rokovať aj s Austráliou, Thajskom, Filipínami či Spojenými arabskými emirátmi.
Budúci mesiac Brusel predstaví aj návrh tzv. „28. režimu“, čiže dobrovoľného súboru jednotných pravidiel pre podniky, ktorý by platil v celej EÚ a mal zjednodušiť podnikanie naprieč členskými štátmi. Komisia sa tiež angažuje v úsilí znížiť byrokraciu pre firmy, ktoré sa sťažujú, že pravidlá EÚ im sťažujú podnikanie, čo vyvoláva obvinenia kritikov, že Brusel oslabuje kľúčové právne predpisy, najmä v oblasti klímy.