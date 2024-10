Legendárny český herec má čierne myšlienky pre hrozbu amputácie nohy. Som na tom mizerne, ale snažím sa účinkovať, priznáva

Legendárny český herec Jozef Zíma, ktorý si zahral Radovana z Princeznej so zlatou hviezdou na čele, má čierne myšlienky. Už 12 rokov ho trápia problémy s nohami a ako informuje portál TV Joj Noviny.sk, teraz mu dokonca hrozí amputácia.

Síce mu pomohla výmena oboch kĺbov na nohách, vlani mu však jedna sčernela a je nefunkčná. „Dostala sa mi tam nejaká baktéria,“ priznáva Zíma a doplnil, že tri mesiace musel ležať v nemocnici, aby mu ju zachránili pred amputáciou.

Na Štedrý deň ho pustili z nemocnice, ale viackrát sa musel do nej vrátiť pre pretrvávajúce problémy. Teraz je na pár dní doma, ale opúšťa ho radosť zo života. „Darí sa mi zle. Som na tom mizerne. Ale sem-tam sa snažím účinkovať. Keď ma dovezú k mikrofónu, tak je to dobré,“ dodáva pre český portál extra.cz 92-ročný umelec.

„Poviem vám úprimne, nemať publikum a rodinu, tak tu nechcem byť. Čo by som tu robil? Veď to je otrava! Sedieť a čumieť do blba? Tu už aj tak nemám dávno čo robiť. To si vždy hovoríme s Yvettou Simonovou. Sme tu už obaja cez čiaru,“ pokračoval Zíma.

Pokračuje len vďaka publiku, ktoré mu dáva najavo, že ho má rado. Doplnil však, že je to veľký dar, ako majú ľudia oňho záujem a že stále vládze vyjsť na pódium a spievať.