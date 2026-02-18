Kyjev uvalil sankcie na Lukašenka za pomoc Rusku pri „zabíjaní Ukrajincov“

Ukrajina v stredu uvalila sankcie na dlhoročného bieloruského lídra Alexandra Lukašenka za to, že podľa Kyjeva poskytuje materiálnu pomoc Rusku pri invázii a umožňuje „zabíjanie Ukrajincov“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že ide o súčasť širšieho balíka opatrení zameraných na Minsk. „Dnes Ukrajina uplatnila balík sankcií voči Alexandrovi Lukašenkovi a výrazne posilní protiopatrenia voči všetkým formám jeho pomoci pri zabíjaní Ukrajincov,“ uviedol vo vyhlásení.
Lukašenko patrí medzi najbližších spojencov ruského prezidenta Vladimira Putina a umožnil, aby sa Bielorusko stalo nástupiskom ruskej invázie vo februári 2022.
Dobrý pomocník
Ruské jednotky odtiaľ v prvých týždňoch vojny zaútočili na Ukrajinu a Moskva podľa Kyjeva na bieloruskom území dodnes rozmiestňuje vojenské vybavenie vrátane zariadení používaných pri útokoch dronmi.
Rusko zároveň oznámilo, že v Bielorusku rozmiestňuje aj balistické rakety Orešnik, ktoré Putin označil za hypersonické zbrane schopné prekonať protivzdušnú obranu. Tieto rakety boli podľa Moskvy už použité vo vojne proti Ukrajine.
Zelenskyj tiež obvinil Lukašenka, že pomáha Rusku obchádzať západné sankcie uvalené po invázii.
Symbolický význam
Sankcie voči úradujúcej hlave štátu majú predovšetkým symbolický význam, keďže Ukrajina má obmedzené ekonomické páky voči Bielorusku. Kyjev a jeho západní spojenci už na začiatku vojny uvalili sankcie aj na samotného Putina.
Lukašenko sa v minulosti snažil vystupovať ako možný sprostredkovateľ medzi Moskvou a Kyjevom a Bielorusko hostilo prvé rokovania o ukončení vojny. Ukrajina a jej spojenci však jeho úlohu odmietajú a považujú ho za pevného spojenca Kremľa.