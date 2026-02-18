Rokovania o mieri v Ženeve pokračujú, Witkoff hlási pokrok, Zelenskyj spochybňuje úmysly Ruska

Ukrajinskí a ruskí vyjednávači budú v stredu pokračovať v druhom kole mierových rokovaní v Ženeve, pričom osobitný vyslanec USA Steve Witkoff hovorí o pokroku, zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj spochybňuje skutočné úmysly Moskvy a varuje pred jednostrannými ústupkami.
Rozhovory sprostredkované Spojenými štátmi, ktoré sa začali v utorok, sú najnovším pokusom ukončiť takmer štyri roky trvajúcu vojnu, ktorá si vyžiadala státisíce obetí a zničila veľkú časť východnej a južnej Ukrajiny.
Veľké napätie
Podľa zdroja blízkeho ruskej delegácii boli utorkové diskusie „veľmi napäté“ a trvali šesť hodín, pričom budú pokračovať ďalším kolom.
Witkoff, ktorý zastupuje administratívu prezidenta Donalda Trumpa, naznačil opatrný optimizmus. „Úspech prezidenta Trumpa pri privedení oboch strán tejto vojny k rokovaciemu stolu priniesol zmysluplný pokrok,“ napísal na sociálnej sieti X s tým, že obe strany budú informovať svojich lídrov a pokračovať v práci na dohode.
Trump však v posledných dňoch vyvíja výrazný tlak najmä na Ukrajinu. Vyhlásil, že Kyjev by mal „rýchlo zasadnúť za rokovací stôl“, čo Zelenskyj kritizoval.
Čo vlastne chcú
„Nie je to férové,“ povedal a varoval, že mier nebude trvalý, ak by znamenal darovanie víťazstva Rusku. Vo svojom večernom príhovore zároveň uviedol, že Ukrajina je pripravená „rýchlo sa posunúť k dôstojnej dohode“, no pýtal sa: „Čo vlastne chcú?“ a obvinil Moskvu, že uprednostňuje raketové útoky pred „skutočnou diplomaciou“.
Ukrajinskú delegáciu vedie tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, ktorý potvrdil pokračovanie rokovaní a koordináciu so spojencami. „Diskutovali sme o výsledkoch dnešného kola rokovaní a zosúladili naše prístupy k ďalším krokom,“ uviedol po stretnutí so zástupcami USA a európskych krajín.
Žiadne zásadné správy
Kremeľ očakávania tlmil. Jeho hovorca Dmitrij Peskov povedal, že netreba očakávať zásadné správy.
Diplomatické úsilie zároveň sprevádza pokračujúce násilie. Ukrajina obvinila Rusko z rozsiahlych raketových a dronových útokov pred rokovaniami, zatiaľ čo Moskva hlási ukrajinské dronové útoky na svoje územie. Rusko kontroluje približne pätinu Ukrajiny a trvá na územných ziskoch, čo Kyjev odmieta, čím zostávajú vyhliadky na prelom neisté.