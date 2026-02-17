Nigéria varuje občanov pred podvodmi s náborom do ruskej armády

Nigéria varovala svojich občanov pred nelegálnym náborom do ozbrojených konfliktov v zahraničí po správach, že niektorí boli podvedení a naverbovaní do ruskej armády bojujúcej na Ukrajine.
Nigérijské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľňajšom vyhlásení vyjadrilo „vážne znepokojenie nad narastajúcimi a alarmujúcimi prípadmi nigérijských občanov, ktorí sú nelegálne verbovaní na účasť v zahraničných ozbrojených konfliktoch“, pričom Rusko priamo nespomenulo.
Obete neštandardných situácií
Podľa správy investigatívneho kolektívu All Eyes on Wagner bolo najmenej 36 Nigérijčanov naverbovaných do ruskej armády na boj na Ukrajine, z toho piati zahynuli. „Viacerí Nigérijčania, ktorí sa stali obeťami takýchto nešťastných situácií, boli po uvedení do omylu a donútení podpísať zmluvy o vojenskej službe nasadení do bojových zón,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.
Wagnerovci mučili stovky civilistov, obete opisujú brutálne praktiky
Podobné prípady sa objavili aj v ďalších afrických krajinách. Investigatíva agentúry AFP minulý týždeň priniesla svedectvá Keňanov, ktorým miestna agentúra sľúbila dobre platenú prácu v Rusku, no po príchode boli prinútení podpísať zmluvy v cyrilike a následne odoslaní na front.
Svedectvá sa objavili aj v Ugande
Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa uviedol, že o návrate Juhoafričanov naverbovaných do bojov hovoril so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Svedectvá sa objavili aj v Ugande, ktorá je spojencom Moskvy.
Klamstvá, hrôzy a traumy. Keňania opisujú, ako ich podvodom naverbovali do ruskej armády
Ukrajina v novembri oznámila, že identifikovala najmenej 1 436 občanov z 36 afrických krajín bojujúcich na strane Ruska. Nigérijská vláda zdôraznila, že bude naďalej monitorovať situáciu a vyzvala občanov, aby si dôkladne preverovali ponuky práce v zahraničí.