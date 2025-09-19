Ruský moderátor počas vysielania v štátnej televízii pohrozil jadrovým útokom na európske krajiny

Ruský moderátor Vladimír Solovjov počas vysielania v štátnej televízii pohrozil možným jadrovým útokom na niektoré európske krajiny, medzi ktoré patrí Francúzsko, Poľsko či Ukrajina.
Ako referuje web TV Nova, jeho vyjadrenia prišli ako reakcia na rozhodnutie Francúzska poslať do Poľska stíhačky Rafale na ochranu pred možnými útokmi ruských dronov. Solovjov, známy svojimi kontroverznými výrokmi v ruskej štátnej televízii Rossija 1, upozornil, že stíhačky Rafale nasadené v Poľsku môžu niesť jadrové zbrane.
Hoci priznal, že zábery ukazujú stíhačky bez takýchto zbraní, dodal: „No, Paríž, čakaj jadrové svitanie.“ K jeho slovám sa pridal aj ruský politológ a historik Vladimir Kornilov, ktorý v relácii vyhlásil, že kroky Západu čoraz viac približujú moment jadrového útoku na území Poľska alebo Ukrajiny. Tieto vyjadrenia zverejnil mediálny projekt Nexta na sociálnej sieti X.
Vladimír Solovjov nie je v podobných extrémnych vyjadreniach nováčikom. V minulosti sa nezdráhal hroziť rôznym krajinám, mestám či politikom. Podobnú rétoriku podporuje aj bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý v minulosti hrozil jadrovými útokmi, zaplavením Londýna či krádežou britských korunovačných klenotov.
💥 On Russian state TV, propagandists threaten to wipe out France and strike Poland with nuclear weapons
They seriously claim that „Macron will be the last president of France“ and that „there will be no one left to write the country’s history after a nuclear war.“
Tieto vyhrážky prichádzajú v čase zvýšeného napätia medzi Ruskom a západnými krajinami, ktoré reagujú na ruské vojenské aktivity a podporu Ukrajiny. Francúzske rozhodnutie o vzájomnej pomoci Poľsku, vrátane dodávok stíhačiek, vyvolalo ostrú reakciu v ruskej propagande, čo sa prejavilo aj v uvedených vyjadreniach.