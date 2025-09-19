Ruský moderátor počas vysielania v štátnej televízii pohrozil jadrovým útokom na európske krajiny

Vyjadrenia prišli ako reakcia na rozhodnutie Francúzska poslať do Poľska stíhačky Rafale na ochranu pred možnými útokmi ruských dronov.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
3d rendering of massive nuke bomb test explosion with film look
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ruský moderátor Vladimír Solovjov počas vysielania v štátnej televízii pohrozil možným jadrovým útokom na niektoré európske krajiny, medzi ktoré patrí Francúzsko, Poľsko či Ukrajina.

Ako referuje web TV Nova, jeho vyjadrenia prišli ako reakcia na rozhodnutie Francúzska poslať do Poľska stíhačky Rafale na ochranu pred možnými útokmi ruských dronov. Solovjov, známy svojimi kontroverznými výrokmi v ruskej štátnej televízii Rossija 1, upozornil, že stíhačky Rafale nasadené v Poľsku môžu niesť jadrové zbrane.

Hoci priznal, že zábery ukazujú stíhačky bez takýchto zbraní, dodal: „No, Paríž, čakaj jadrové svitanie.“ K jeho slovám sa pridal aj ruský politológ a historik Vladimir Kornilov, ktorý v relácii vyhlásil, že kroky Západu čoraz viac približujú moment jadrového útoku na území Poľska alebo Ukrajiny. Tieto vyjadrenia zverejnil mediálny projekt Nexta na sociálnej sieti X.

Vladimír Solovjov nie je v podobných extrémnych vyjadreniach nováčikom. V minulosti sa nezdráhal hroziť rôznym krajinám, mestám či politikom. Podobnú rétoriku podporuje aj bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý v minulosti hrozil jadrovými útokmi, zaplavením Londýna či krádežou britských korunovačných klenotov.

Tieto vyhrážky prichádzajú v čase zvýšeného napätia medzi Ruskom a západnými krajinami, ktoré reagujú na ruské vojenské aktivity a podporu Ukrajiny. Francúzske rozhodnutie o vzájomnej pomoci Poľsku, vrátane dodávok stíhačiek, vyvolalo ostrú reakciu v ruskej propagande, čo sa prejavilo aj v uvedených vyjadreniach.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Underground School
Russia Ukraine War Denmark
Russia Ukraine War
Okruhy tém: európska bezpečnosť Jadrové zbrane podpora ukrajiny Ruská propaganda ruské hrozby
