Zelenskyj: Ukrajina oslobodila 160 štvorcových kilometrov v Doneckej oblasti

Ukrajinsky prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že ukrajinské jednotky znovu získala 160 štvorcových kilometrov územia v okolí mesta Dobropilľa, ktoré leží v Doneckej oblasti. Ukrajinský líder to povedal vo štvrtok a dodal, že v prebiehajúcej protiofenzíve v tejto oblasti ukrajinská armáda „dosahuje výsledky“.
Podľa prezidenta Zelenského ukrajinské sily „vyčistili“ od ruských jednotiek ďalších 170 štvorcových kilometrov, hoci ich zatiaľ oficiálne neprevzali pod kontrolu. Kedy presne Ukrajina tieto územné zisky dosiahla, prezident neuviedol, ale dodal, že Rusko utrpelo „tisícové straty“.
Ukrajinské drony zasiahli významnú ruskú rafinériu vzdialenú 1 400 kilometrov od frontu
Rusko sa k tvrdeniam Zelenského bezprostredne nevyjadrilo, avšak vo štvrtok oznámilo, že na fronte bojuje viac ako 700-tisíc jeho vojakov.
Americký prezident Donald Trump medzitým vo štvrtok povedal, že ho sklamalo, že ruský vodca Vladimir Putin odmieta mierovú dohodu. „Sklamal ma. Naozaj ma sklamal,“ vyhlásil Trump počas návštevy Veľkej Británie na tlačovej konferencii po boku britského premiéra Keira Starmera.
Hoci šéf Bieleho domu po januárovom nástupe do úradu sľuboval rýchle ukončenie vojny, ani augustový samit s Putinom na Aljaške nepriniesol žiadne ústupky Kremľa.