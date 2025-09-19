Ukrajina bude už čoskoro schopná nasadzovať tisíc protidronov denne, hovorí Šmyhaľ

Podľa ukrajinského ministra obrany pre krajinu nie je problém vyrobiť také množstvo dronov.
Ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ. Foto: SITA/AP
Ukrajina bude už čoskoro schopná denne nasadzovať najmenej tisíc protidronov na odrážanie ruských útokov. Uviedol to v piatok ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ, informuje spravodajský web Kyiv Independent.

Nasadenia tohto druhu bezpilotných lietadiel sú pre ukrajinskú protivzdušnú obranu kľúčové, keďže ruské letecké útoky sa v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnili. Počas júla Rusko na útoky proti Ukrajine použilo rekordný počet 6 129 dronov Šáhid. Najväčší vzdušný útok Moskva podnikla 7. septembra, a to pomocou 810 dronov.

Podľa Šmyhaľa pre Ukrajinu nie je problém vyrobiť tisíc protidronov denne. Problémom je skôr nedostatok pozemných riadiacich systémov, radarov a súvisiacich komponentov, ktoré ich dokážu navádzať na ciele často pomocou umelej inteligencie.

Rusko plánuje v tomto roku vyrobiť dva milióny FPV dronov, 30-tisíc dronov dlhého doletu a návnadových dronov, uviedla v júni zahraničná spravodajská služba Ukrajiny.

