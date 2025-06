Kto sú favoriti na titul na ME vo futbale hráčov do 21 rokov? Čo si o tom myslí stávková kancelária?

Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov na Slovensku sa začnú už o niekoľko hodín. Výkop úvodného zápasu šampionátu je naplánovaný na 18.00 h.

Sily si v ňom zmerajú slovenská a španielska reprezentácia. Favoritom je „La Furia Roja“, no v prípravnom zápase spred vyše roka triumfovali futbalisti spod Tatier v Jereze 2:0.

Tentoraz sa však očakáva iný priebeh duelu, keďže Španieli sú favoriti na zisk celkového titulu z tejto vekovej kategórie. Kto je spolu s nimi najväčší adept na zlato?

Stávková kancelária Fortuna ponúka veľké množstvo tipov na celé ME. Od samotných stretnutí, po celkové umiestnenie v skupinách či celom turnaji, až po štatistiky šampionátu či špeciál na jednotlivé herné dni.

Podľa kurzov je najhorúcejšie želiezko z ohni práve Španielsko – s kurzom 4. Práve hráči z Pyrenejského polostrova by sa mali stať víťazmi majstrovstiev Európy na Slovensku.

Favoriti na celkové víťazstvo

Nasledujú Angličania (kurz 5), Nemci a Francúzi (obaja 7), Portugalčania (9), Holanďania (12) a Taliani (13). S ostatnými tímami sa na prvenstvo ráta menej, tomu sú prispôsobené aj kurzy, ktoré sú vyše 20.

Ako veria bookmakeri Slovákom? Zo 16 tímov sú na akejsi 11. priečke s najnižšou hodnotou kurzu na celkový triumf – 80. Rovnaký majú aj Česi. Väčšie šance dávajú aj Dánom (22) a Ukrajincom (50).

Za outsiderov sa môžu považovať Poliaci (100), Gruzínci, Rumuni a Fíni (150) a „posledné“ Slovinsko s kurzom 175.

Ak by sme sa pozreli na šance Slovákov dostať sa aspoň do finále, respektíve umiestniť sa na prvej alebo druhej pozícii, tak by sme sa dostali ku kurzu s číslom 25.

Ak by to bolo semifinále, teda medzi štyrmi najlepšími manšaftmi, tak sa kurz pohybuje na čísle 9.

Postup zo základných skupín

V skupine A sú najväčším adeptom na prvé miesto Španieli (1,70). Nasledujú Taliani (2,5). Bookmakeri vidia šance Slovákov s kurzom 15 a Rumunov 30.

Postúpiť, teda obsadiť prvé dva stupienky, by mali hráči z Pyrenejského polostrova (1,10) a tí z Apeninského (1,30). Slováci majú menšiu šancu na postup, a síce s kurzom 3,50, zatiaľ čo Rumuni rovných 6.

V skupine B sú najväčšími favoritmi na prvé dve pozície Angličania (1,15) a Nemci (1,18), s Čechmi (3,40) a Slovincami (7,5) sa ráta menej.

V „céčku“ by to mala byť jasná záležitosť pre postup Francúzov (1,18) a Portugalčanov (1,21). Poliaci by sa mohli ďalej prebojovať s kurzom 3 a Gruzínci so 6.

Posledná základná skupina D je najviac vyrovnaná. Hoci Holanďania by sa mali dostať medzi osem najlepších tímov s kurzom 1,20, ďalej je to trochu zamotanejšie.

Dáni by mali byť väčšími favoritmi na postup s kurzom 1,55, no sekundujú im Ukrajinci s kurzom 2. Fínom sa príliš neverí, tí majú kurz 5.

Ďalšia ponuka

Pri štatistikách celého turnaja nájdeme rôzne ponuky na počet gólov na šampionáte, strelené góly v jednotlivých polčasoch, najviac gólov v hocijakom polčase či zápase.

Nechýbajú ani tipy na najneskorší zásah v sieti akéhokoľvek tímu, ale aj ten najrýchlejší.

Nájdeme tam aj stávky na počet ofsajdov, rohov, penált a remíz počas celých ME, počet striel na bránku, celkový počet jednotlivých kariet alebo aj počet gólov hlavou či od striedajúcich hráčov.

Špeciály na jednotlivé herné dni

Pri denných špeciáloch sa ponuka pohybuje pri tipoch ako celkový počet strelených gólov v zápase, ale aj jednotlivých polčasoch.

Nechýba ani možnosť staviť si na počet zásahov hlavou či celkový počet hráčov, ktorí strelia v dueloch svojich tímov dva a viac gólov (vlastné zásahy sa nerátajú).

Nájdeme tam tiež aj počet čistých kont či remíz počas aktuálneho herného dňa.

Najlepší strelec

A azda najočakávanejšia ponuka na záver – najlepší strelec majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov.

S kurzom 7 by sa ním mal stáť Francúz Thierno Barry, a to aj napriek tomu, že v troch vystúpeniach za reprezentáciu v tejto vekovej kategórii zatiaľ neskóroval. Aktuálne hráva v Španielsku za Villareal CF, kde počas sezóny nasúkal 11 gólov a na štyri prihral.

Nasleduje Nemec Nick Woltemade, na ktorého je vypísaný kurz 8. Za U21 sa v 12 zápasoch presadil sedemkrát. Hráva za Stuttgart, kde počas tohto ročníka strelil 17 gólov.

Ako tretí v poradí je ďalší Francúz – Mathys Tel (9). Ten hosťoval v Tottenhame Hotspur z Bayernu Mníchov. Za Londýnčanov sa presadil len trikrát, no za reprezentáciu v 11 dueloch celkovo päťkrát.

Za ním je Španiel Mateo Joseph (10), ďalej sú tam Angličania Ethan Nwaneri (kurz 14), James McAtee (15) a Jay Stansfield (16), Talian Nicolò Tresoldi (17), Španiel Yeremay Hernández (18), Portugalčan Henrique Araújo (19) a Španiel Roberto Fernández s kurzom 20.

Traja Slováci majú rovnaký kurz, a síce 100. Takto sa im (ne)verí v tom, že stanú najlepšími strelcami na ME do 21 rokov.

Sú medzi nimi Adrián Kaprálik, Nino Marcelli a Leo Sauer.