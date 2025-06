Konečná nominácia Slovenska na ME hráčov do 21 rokov je známa. Tréner Kentoš urobil nepopulárne rozhodnutie

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš oznámil konečnú nomináciu na domáce majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov. Z pôvodného širšieho výberu vypadli obranca Sebastian Kóša a stredopoliar Dominik Veselovský. Slovensko nastúpi v základnej skupine proti Španielsku, Taliansku a Rumunsku. Prvý duel ich čaká už v stredu 12. júna na bratislavskom Tehelnom poli.

U Kóšu zavážil zdravotný stav

Sebastian Kóša, ktorý pôsobí v španielskej Zaragoze, bol dlho považovaný za oporu zadných radov. Tréner Kentoš však jeho vyradenie vysvetlil aktuálnou formou, ovplyvnenou minimálnou minutážou po zraneniach. „Jediný dôvod bola aktuálna športová forma, ktorá bola zapríčinená tým, že Sebo od zranenia strašne málo hrával,“ citoval Kentoša oficiálny profil Slovenského futbalového zväzu na Facebooku. Dodal, že stopér vyradenie prijal profesionálne a rešpektuje rozhodnutie realizačného tímu.

Suslov ani na chvíľu neváhal

V nominácii figurujú viaceré výrazné mená vrátane Tomáša Suslova z Hellasu Verona, ktorý pomohol klubu k záchrane v Serie A. Jeho účasť na turnaji bola istý čas neistá, no stredopoliar mal jasno. „Veľmi som chcel prísť, už skôr som volal s trénerom. Hneď, ako sme sa zachránili, som povedal, že na ten šampionát chcem ísť,“ uviedol Suslov pre SFZ.

V príprave si Slováci zmerali sily so Slovinskom, duel skončil remízou 2:2 napriek dvojgólovému vedeniu.

Marcelli zdôrazňuje vstup do šampionátu

O motivácii a očakávaniach pred turnajom prehovoril aj útočník Nino Marcelli zo Slovana Bratislava. Pre mladého krídelníka má šampionát osobitný význam. „Toto EURO a Ligu majstrov radím na takú istú úroveň. Je to doma a prvý raz budem hrať na slovenskom štadióne v slovenskom drese,“ uviedol talentovaný odchovanec „belasých“. Verí, že Slovensko má na to, aby na turnaji uspelo, a že úvodný zápas proti Španielsku bude kľúčový: „Cítim sa dobre po mentálnej a fyzickej stránke. Španielsko sme už raz zdolali a verím, že sa nám to podarí aj druhý raz,“ uzavrel.

Nominácia Slovenska na ME do 21 rokov

Brankári: Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Tomáš Frühwald (Bohemians Praha), Adam Danko (Železiarne Podbrezová)

Obrancovia: Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Adam Gaži (MFK Skalica), Jakub Jakubko (FC Košice), Marek Ujlaky (Spartak Trnava), Adam Obert (Cagliari Calcio), Filip Mielke (Podbrezová), Dominik Javorček (Holstein Kiel), Nicolas Šikula (MFK Dukla Banská Bystrica)

Stredopoliari: Sebastian Nebyla (FK Jablonec), Martin Šviderský (UD Almeria), Artur Gajdoš (AS Trenčín), Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Dominik Hollý (FK Jablonec), Mário Sauer (MŠK Žilina)

Útočníci:Leo Sauer (NAC Breda), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina), Nino Marcelli (Slovan Bratislava), Roman Čerepkai (Košice), Timotej Jambor (Žilina)