„Sokolíci“ nezvládli generálku na domáce ME, v početnej výhode si nechali od Slovincov streliť dva góly - FOTO

Hráči slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov remizovali v utorňajšej generálke pred blížiacim sa európskym šampionátom na Slovensku s výberom Slovinska 2:2. Za zatvorenými dverami v rakúskom Leobene viedli 2:0 a od 30. minúty hrali v početnej výhode, no napriek tomu v závere stretnutia dvakrát inkasovali a prišli o víťazstvo.

„Slovinci sa po vylúčení stiahli a my sme následne museli pri hre do hlbokého bloku ukázať kreativitu. Podarilo sa nám síce v druhom polčase streliť druhý gól, ale potom sme nepochopiteľne začali robiť straty v strede poľa a súper nás dvakrát potrestal. Záver však jednoznačne musíme zvládnuť lepšie a byť precíznejší,“ povedal podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) tréner „sokolíkov“ Jaroslav Kentoš.

Dvaja hráči pocestujú domov

Napriek tomu, že Slovinci hrali väčšinu stretnutia v oslabení, červená karta paradoxne viac ublížila Slovákom. „Určite by z hľadiska prípravy bolo lepšie, keby sme hrali celý zápas jedenásti proti jedenástim,“ priznal Kentoš, no vzápätí dodal: „Stať sa to však môže aj na šampionáte, že budeme v zápase hrať o jedného viac. Vyskúšali sme si to a spravíme si dôslednú analýzu.“

Zápas so Slovinskom bol vyvrcholením viac ako týždeň trvajúceho prípravného kempu „dvadsaťjednotky“ v rakúskom Windischgarstene. Proti Slovinsku dal trénerský štáb v zápase príležitosť s výnimkou brankára Frühwalda všetkým hráčom z 25-členného kádra, ktorý sa zúčastnil na tréningovom kempe.

Na záverečnú súpisku na majstrovstvá Európy však môžu tímy do polnoci zo 4. na 5. júna zapísať len 23 hráčov. Dvaja hráči tak pocestujú domov a nebudú súčasťou majstrovstiev Európy. „Rozhodnutie oznámime hráčom v stredu po tréningu,“ skonštatoval Kentoš.