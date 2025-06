Kentoš exkluzívne pre SITA: Vieme, že nie sme favoritmi, ale máme sny a chceme ich naplniť - FOTO

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov vstúpi už v stredu 11. júna do domáceho európskeho šampionátu s veľkým odhodlaním. Tréner Jaroslav Kentoš verí v silu kolektívu, hernú variabilitu aj mentálnu odolnosť svojich zverencov.

V rozhovore pre agentúru SITA hovorí o príprave, konkurencii v tíme, práci so skúsenými hráčmi z „áčka“, ale aj o tom, ako zvládajú mladí futbalisti spod Tatier tlak a pozornosť skautov z celej Európy.

Ako ste spokojný s tým, ako sa vyprofiloval káder? Nedávno boli vyradení poslední dvaja hráči – Sebastian Kóša a Dominik Veselovský. Ako hodnotíte finálnu podobu tímu?

„Tím sa vytváral postupne počas prípravného obdobia, ktoré trvalo v podstate tri roky. Myslím si, že vznikol silný kolektív. Aj hráči z A-tímu, ktorí sa pridali neskôr, zapadli bez problémov. Bol som zvedavý, ako na to zareaguje zvyšok tímu, ale neprišlo k žiadnej narušenej tímovej dynamike či chémii. Som spokojný.“

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ako prebiehal proces integrácie hráčov, ktorí v ostatnom období dostávali častejšie pozvánky od seniorskej reprezentácie?

„S každým hráčom som mal individuálny pohovor. Pre mňa je kľúčom vytvoriť prirodzené, priateľské a zároveň pracovité prostredie. Prístup týchto hráčov ma milo prekvapil – boli otvorení a sami ovplyvnili, ako ich prijme kolektív. Veríme, že sú prínosom. Samozrejme, silutímu saukáže až samotná hra na ihrisku.“

Generálka so Slovinskom skončila remízou 2:2. Čo vám ukázal posledný duel pred ME?

„Z našej strany sme mali zápas väčšinu času pod kontrolou. Viedli sme 2:0 a mali sme ďalšie šance. Záver sme si však skomplikovali technickými chybami a slabšou organizáciouv defenzíve. Remíza nás mrzí, no bolo tam množstvo pozitív, na ktorých môžeme stavať.“

Máte už vykreovaného lídra tímu? Alebo sa líderské úlohy rozdeľujú medzi viacerých hráčov?

„Máme viacero lídrov, nielen tých, ktorí prišli z A-tímu. Pri voľbe kapitána dostali najviac hlasov chalani, ktorí sú súčasťou výberu dlhšiu dobu – Belko a Nebyla. Ale aj hráči ako Suslov, Obert či Rigo majú veľký rešpekt. Je pozitívne, že máme viac lídrov, ktorí tím ťahajú spolu.“

Povedali ste, že chcete byť pre súperov nečitateľní. Vnímate to ako výhodu?

„Jednoznačne. Jednak z pohľadu základnej zostavy, ale najmä hernej variability. Máme pripravené viaceré herné koncepty, ktorými sa môžeme prispôsobiť priebehu zápasu aj súperovi.“

Aká herná identita by váš tím mala zdobiť?

„Očakávame silných súperov – Španielsko, Taliansko, Rumunsko. Budú dominantní v držaní lopty. My sa chceme prezentovať vedomou výstavbou útoku, kombinačnou hrou od brankára až po zakončenie. V defenzíve chceme byť aktívni, aj keď v niektorých fázach nás kvalita súpera môže zatlačiť. Dôležité bude byť na to pripravení mentálne aj takticko-fyzicky.“

V záverečnej fáze prípravy spolupracujete s analytickým tímom, ktorý ma na starosti rozbor herných štýlov a hráčov súpera, vo viacerých prípadoch dokonca hviezdnych hráčov.

„Áno, máme analytický tím. Pribrali sme aj Štefana Markulíka, spolu s Mišom Slyškom vytvorili komplexnú analýzu súperov. Nezameriavame sa len na individuálne hviezdy, ale na celý herný systém. Aj v príprave na prvý duel proti Španielom sme sa koncentrovali hlavne na taktické uchopenie zápasu. To, akých hráčov majú vkádri, vieme. Evidujeme absenciu Yamala, Cubarsího a ďalších, napriek tomu majú veľmi dobrý tím a vysokú kvalitu s jasnou hernou identitou.

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie U21 Jaroslav Kentoš po ukončení žrebu základných skupín 25. majstrovstiev Európy (ME) 2025 vo futbale hráčov do 21 rokov (U21), ktorý sa uskutočnil v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave. Bratislava, 3. december 2024. Foto: SITA/Milan Illík.

Taliansko má defenzívu na vysokej úrovni. V kvalifikácii dostali najmenej gólov. Čo by mohlo na nich platiť?

„Budeme sa snažiťhrať aktívny futbal vdefenzíve, v ofenzíve budeme na základe našich princípov hľadať slabiny súpera a vlastnou aktivitou nútiť súpera k chybám.“

Rumunsko je pre verejnosť možno menej atraktívne, ale po hernej stránke to bude pravdepodobne takisto veľmi silný súper. Vnímate to podobne?

„Určite áno. Postúpili z náročnej skupiny. Majú kvalitných legionárov aj hráčov z domácich klubov ako Steaua alebo Kluž, ktorí majú skúsenosti z európskych súťaží. Podceniť ich by bola veľká chyba.“

Zápasy v skupine sa odohrajú v priebehu niekoľkých dní. Ako máte naplánovaný regeneračný proces a prípravu na ďalších súperov?

„Modelovali sme to už v marcovom zraze. Proti Nemecku a Francúzsku sme hrali v podobnom režime. Máme presný pozápasový protokol, výživové plány, aj spôsob prípravy medzi zápasmi. Určite však príde aj k rotácii hráčov, najmä v stredovej a ofenzívnej formácii, kde máme vysokú konkurenciu.“

Je konkurencia najväčšia práve v ofenzíve?

„Áno, najmä v krídelných pozíciách a strede poľa. Vytvorilo to zdravé konkurenčné prostredie, ktoré hráčov motivuje. Namiesto frustrácie vidím ešte väčšiu chuť bojovať o miesto v zostave.“

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš (štvrtý zľava) na spoločnej fotografii trénerov jednotlivých tímov počas žrebu základných skupín 25. majstrovstiev Európy (ME) 2025 vo futbale hráčov do 21 rokov (U21), ktorý sa uskutočnil v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave. Bratislava, 3. december 2024. Foto: SITA/Milan Illík.

Očakáva sa vysoká účasť skautov. Pracujete s hráčmi aj po mentálnej stránke, aby ich to nevyrušilo?

„Nemáme mentálneho kouča, ale ako realizačný tím sa snažíme byť tým prvým kontaktným bodom. Hráčom sme nastavili jasné pravidlá a keď prídu prestupové otázky, som im pripravený poradiť aj ako tréner, aj ako človek, ktorý im rozumie.“

Záujem verejnosti o turnaj rastie, vstupenky sa predávajú dobre. Vnímate to?

„Sme za to veľmi vďační. Je to pre nás výzva a cítim veľkú zodpovednosť. Hráčov učím, aby išli do šampionátu s nastavením si to nie užiť, ale odviesť výkon na hranici svojich možností. Chceme, aby na nás boli fanúšikovia hrdí.“

Aký je váš hlavný cieľ na šampionáte?

„Postup zo skupiny. To by bol pre nás veľký úspech, keď vezmeme do úvahy kvalitu súperov. Ak sa nám to podarí, potom môžeme rozmýšľať čo ďalej. Verím v tento kolektív a jeho charakter.“