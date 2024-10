Železná panenka Putinovho režimu. Kto je Oľga Skabejevová, ktorej Fico poskytol kontroverzný rozhovor?

Moderátorka Oľga Skabejevová sa môže v Rusku, minimálne v najvyšších kruhoch, tešiť na „potľapkávanie po pleci“ a možno i štedré odmeny. Do svojho programu v ruskej štátnej propagandistickej televízii Rossija 1 dotiahla slovenského premiéra Roberta Fica.

Kto je vlastne spomenutá Oľga Skabejevová, prezývaná tiež „železná panenka“ Putinovho režimu?

„Skabejevová spolu s manželom zarobí za svoju propagandu viac než 126-tisíc eur ročne, čo je ekvivalent ročného dôchodku 150 ruských dôchodcov,“ upozornila slovenská politička Veronika Remišová a skonštatovala, že týmto sa Fico otvorene zaradil k najvyšším prisluhovačom Moskvy v strednej Európe.

Skabejevová je 39-ročná ruská novinárka, propagandistka a televízna moderátorka. Od roku 2016 moderuje spolu so svojím manželom Jevgenijom Popovom talk show „60 minut“ na stanici Rossija 1, čo je oficiálna prokremeľská televízia.

Patrí medzi predstaviteľov ruskej podnikateľskej a mediálnej sféry, proti ktorým boli po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu v roku 2022 zavedené sankcie Európskej únie a neskôr aj ďalších krajín.

Skabejevová je podľa Wikipedie známa vyvolávaním konfliktných situácií, a to nielen v štúdiu, ale aj pri práci v teréne. Preslávila sa množstvom agresívnych a kontroverzných výrokov.

V polovici apríla 2022 vo vysielaní vyhlásila, že začala tretia svetová vojna so Západom a tvrdila, že „je načase, aby Rusko vykonalo demilitarizáciu nielen Ukrajiny, ale aj Severoatlantickej aliancie“. Skabejevová sa vo svojom programe vyhrážala aj jednotlivým európskym krajinám pre ich podporu Ukrajiny, najmä Poľsku.

Po pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II. v septembri 2022 vyhlásila, že Rusi mali počas tohto smútočného aktu bombardovať Londýn jadrovými zbraňami, pretože tu boli prítomní všetci vrcholní predstavitelia krajín Severoatlantickej aliancie.

Nezaostáva ani v šírení dezinformácií. Ukrajincov pravidelne označuje za nacistov a pobavila i televíznym vystúpením, v ktorom tvrdila, že obyvatelia waleského Cardiffu v dôsledku zmrazených vzťahov s Ruskom v zime musia jesť mačacie konzervy a britské ženy musia prevádzkovať prostitúciu, aby mali prostriedky na jedlo a kúrenie.

🗣️ Slovak Prime Minister Robert #Fico gave a TV interview to Russian propagandist Olga Skabeeva. Excerpts from the interview were published by the propagandist herself, according to European Pravda, Channel 24, and https://t.co/NpKevtVKqh.

In particular, in a conversation with… pic.twitter.com/UUkUAS3XaN

— Detector Media (@DetectorMediaEn) October 30, 2024