Fico sa zaradil k najvyšším prisluhovačom Moskvy v strednej Európe, Matovičovci hovoria o medzinárodnej hanbe pre Slovensko (video)

Zľava: Kandidáti do EP Mária Benová, Milan Vetrák, predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, ktorá nekandiduje, kandidáti do EP Ľubomír Galko, predseda hnutia Slovensko Igor Matovič, líder kandidátky a súčasný europoslanec Peter Pollák starší, Anna Andrejuvová, predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Michal Šipoš, Paulína Srovnalíková, Roman Mikulec a Matúš Bystriansky počas predstavenia kompletnej kandidátky hnutia Slovensko a Za ľudí do volieb do Európskeho parlamentu (EP). Bratislava, 13. marec 2024. Foto: archívne, SITA/Milan Illík.