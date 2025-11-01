Krvavý útok v okrese Rožňava, 41-ročnú ženu bodli do krku a hrudníka, útočník z miesta ušiel – FOTO

Na dvore v Gemerskej Hôrke (okr. Rožňava) bodli 41-ročnú ženu do krku a hrudníka, páchateľ z miesta ušiel. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová. Ako spresnila, polícia prijala na linke 158 oznámenie o dobodanej žene v piatok 31. októbra vo večerných hodinách.

Policajti okamžite vyrazili na miesto. Osoba, ktorá ženu zranila, z miesta ušla a zranenú ženu si do starostlivosti prevzala privolaná posádka RZP.

„Vďaka detailnému opisu podozrivej osoby sa ju policajtom podarilo v krátkom čase vypátrať a predviesť na príslušné obvodné oddelenie na realizáciu ďalších potrebných procesných úkonov,“ informovala polícia s tým, že podozrivá osoba bola pod vplyvom alkoholu.

Výsledok dychovej skúšky bol 1,38 promile. Zranenia napadnutej ženy si budú vyžadovať liečenie do siedmich dní, no spôsob a prevedenie útoku jej mohli spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre podozrenie zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Podozrivú osobu obmedzili na osobnej slobode, obvinenie však zatiaľ vznesené nebolo.

