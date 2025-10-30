Mladá žena sa bodla do hrudníka, policajti ju oživovali viac ako desať minút – VIDEO

Policajti v Košiciach bojovali o život mladej ženy, ktorá sa údajne sama ostrým predmetom pichla do hrudníka do blízkosti srdca. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v KošiciachLenka Ivanová, v stredu 29. októbra smerovali krátko po 20:30 policajné hliadky aj posádky RZP do jednej z košických turistických ubytovní.
Rýchla reakcia
„Podľa informácií, ktoré prijali na tiesňovej linke 158, sa tam mala nachádzať žena, ktorá sa mala sama ostrým predmetom pichnúť do blízkosti srdca. Hodnovernosť oznámenia sa po príchode policajtov na miesto potvrdila. 27-ročná žena ležala na zemi a nereagovala na žiadne podnety,“ uviedla Ivanová.
Doplnila, že príslušníci košickej pohotovostnej motorizovanej jednotky začali ženu, ktorá stratila vedomie, ihneď oživovať. V resuscitácii pokračovali aj po príchode RZP. Kým sa žene opäť obnovili vitálne funkcie, trvalo to viac ako desať minút, no potom jej naskočil pulz a srdce začalo opäť biť.
„Počas prevozu do nemocnice zranená žena opäť upadla do bezvedomia. Našťastie sa v tom čase v sanitke nachádzal aj jeden zo zasahujúcich policajtov, ktorý okamžite opäť začal s resuscitáciou. Po úspešnom oživovaní počas prevozu do jednej z košických nemocníc bola zranená žena ihneď podobrená operačnému zákroku,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa konštatujúc, že nebyť rýchlej reakcie policajtov, zranená žena už nemusela byť medzi živými.
Trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví
Ivanová priblížila, že okrem zranenej sa na mieste udalosti nachádzali aj ďalšie dve osoby, a keďže vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, polícia ich predviedla na policajné oddelenie na realizáciu ďalších potrebných procesných úkonov. Oboch mužov, 29-ročného a 23-ročného, podrobili policajti dychovej skúške na alkohol, ktorá mala v oboch prípadoch negatívny výsledok. Starší z mužov mal však pozitívny výsledok orientačného testu na drogy. Po vykonaní potrebných procesných úkonov skončil v cele policajného zaistenia, mladší muž bol prepustený.
„Vzhľadom na závažnosť skutku si vec prevzal a ďalej dokumentoval vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví. Presné okolnosti, za ktorých k tejto takmer tragickej udalosti došlo, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. To potvrdí, prípadne vyvráti, či zranenia, ktoré si vyžiadajú viac ako 42-dňovú dobu liečenia, si žena naozaj spôsobila sama alebo jej v tom ,asistovali‘ iné osoby,“ uzavrela Ivanová.