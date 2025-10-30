Progresívci vinia vládu z rastúcej kriminality. Suska vyzývajú, aby si obrovský problém konečne všimol – VIDEO

Ficova vláda vedome zmenila trestné zákony v prospech organizovaného zločinu a dnes zlyháva pri ochrane ľudí aj majetku. Zo Slovenska sa tak stáva mafiánsky štát, vyhlásil člen Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Spišiak (PS). Podľa jeho slov je dnes jasné, že systém je nastavený tak, aby chránil konkrétnych ľudí.
„Obžalovaných z korupcie, organizovaného zločinu či hospodárskej kriminality. Ak vláda dokáže bez hanby nominovať za podpredsedu parlamentu obžalovaného a za šéfa tajnej služby jeho syna so symbolmi mafie na ruke, tak sa už niet na čo hrať,“ zdôraznil.
Skresľujúce štatistiky
Bývalý policajný prezident Spišiak upozornil na to, že polícia prezentuje skresľujúce štatistiky o tom, že kriminalita klesá. „Zrušila sa priestupková recidíva. Teda, zmenilo sa chápanie toho, čo je priestupok a čo je trestný čin. To ale neznamená, že sa situácia zlepšila,“ vysvetlil a dodal, že páchatelia teraz môžu kradnúť dokonca opakovane. Podľa neho kriminalita stále rastie a štát ju ignoruje.
Trestná činnosť podľa Gašpara klesá. Opozícia a média nahovorili verejnosti, že kradnúť je teraz beztrestné – VIDEO
„Dáta ľuďom nevysvetlia, čo každý z nás cíti. A namiesto posilnenia polície im berú kompetencie. Tí policajti, ktorí zostali v teréne, budú prví, na ktorých sa ľudia nahnevajú. Na vine je však vláda, ktorá rozkladá systém zvnútra,“ uviedol Spišiak.
Výzva Suskovi
Člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Branislav Vančo z Progresívneho Slovenska vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby si obrovský problém kriminality konečne všimol. „Pán Susko, zobuďte sa a riešte problém, ktorý ste spôsobili vy,“ odkázal. „Vláda povolila, aby sa kradlo, tak sa kradne. A ešte majú tú drzosť hádzať vinu na opozíciu,“ dodal Vančo.
Kriminalita rastie, reforma kolabuje a súdnictvo je zneužívané na politické ciele. Podľa SaS minister Susko zlyháva – VIDEO
Minister Susko podľa Vanča namiesto riešení a budovania systému bez náhrady rozbil pôvodný systém trestnej politiky štátu. „A teraz dáva priestor ľuďom ako pán Glück, ktorý navrhuje hanebné bundy s nápisom ‘kradol som‘,“ povedal Vančo. „Štát sa podľa jeho slov postavil na stranu zlodejov a proti poctivým občanom a ak to minister Susko nedokáže napraviť, nemá na svojom poste čo robiť,“ dodal.
Na výbor neprišli koaliční poslanci ani ministri
Členka parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková (PS) upozornila na to, že minulý týždeň zvolali mimoriadny parlamentný výbor k narastajúcej kriminalite za účasti zástupcov miest a obcí a pozvali naň aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ministra spravodlivosti Suska aj predstaviteľov polície.
Bezpečnosť na Slovensku podľa liberálov zlyháva, navrhujú zavedenie dobrovoľných jednotiek obecnej polície – VIDEO
„Neprišli ani koaliční poslanci, ani ministri,“ zdôraznila s tým, že výbor preto mohol rokovať len neformálne. Hanuliaková pripomína, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že chce, aby sa na Slovensku „žilo lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie„.
„Páchateľ na ulici sa nepýta, koho ste volili. Toto nie je politická téma, ale otázka bezpečia každého človeka,“ zdôraznila. Ako dodala, minister obrany si zakladá žandársky zbor, ale novela zákona o obecnej polícii leží už dva roky v šuplíku na ministerstve vnútra.