Dopravní policajti dostali 30 nových „mobilných kancelárií“, na mieste nehody vybavia všetku administratívu – FOTO

Dopravná polícia má k dispozícii ďalších 30 nových vozidiel Mercedes-Benz Vito, ktoré budú slúžiť ako mobilné kancelárie priamo v teréne. Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR, ide o záverečnú časť rámcovej dohody na celkovo 70 vozidiel, z ktorých prvých 20 bolo dodaných v apríli a ďalších 20 v júli tohto roku.
Vážna situácia
Rezort vnútra v tejto súvislosti zdôrazňuje, že dopravná nehodovosť na Slovensku patrí dlhodobo medzi najvážnejšie bezpečnostné výzvy. Aj keď sa podľa ministerstva darí dosahovať postupné zlepšenie, situácia zostáva vážna, najmä na hlavných ťahoch a v mestách.
Ministerstvo vnútra pripravuje nákup balistických viest a chráničov pre policajtov za 26 miliónov eur
Priemerný vek dodávkových vozidiel dopravnej polície je pritom približne 10 rokov a mnohé z nich majú najazdených viac ako 270-tisíc kilometrov, pričom niektoré už presiahli aj hranicu 450-tisíc kilometrov.
„Tieto údaje jasne ukazujú, že obnova vozového parku dopravnej polície je nevyhnutná. Len na opravy a údržbu starších vozidiel boli v posledných rokoch vynaložené takmer štyri milióny eur, čo predstavuje priemerne viac než 40 000 eur na jedno vozidlo. Rozdiel medzi novými vozidlami, ktoré dnes odovzdávame, a súčasným stavom vozového parku je jednoducho neporovnateľný,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Mobilné kancelárie
Keďže nové vozidlá sú vybavené ako mobilné kancelárie, policajti môžu priamo na mieste dopravnej nehody vykonávať všetku administratívu, teda od zápisov cez lustrácie až po dokumentovanie udalostí. Veľkou výhodou je podľa ministerstva online pripojenie do internej siete rezortu, ktoré umožňuje prístup ku všetkým lustráciám a evidenciám.
Žandárov na ulici ešte nikto nevidel, ale autíčka už existujú, kritizuje Mikulec aj dizajn nového polepu – VIDEO
Vybavenie vozidiel zároveň zodpovedá štandardu kancelárskeho pracoviska, nechýba teda notebook, tlačiareň ani fotoaparát. Ďalšou prednosťou vozidiel je podľa ministerstva vnútra prenosný reflektor s možnosťou napájania zo siete alebo batérie. Ten dokáže osvetliť značnú časť miesta dopravnej nehody, čo výrazne zvyšuje bezpečnosť zásahu.
Cena jedného vozidla vrátane zástavby a výbavy je podľa rezortu vnútra 105 476 eur s DPH. Samotné vozidlo pritom stojí 68 068 eur, montáž špeciálnej výbavy, teda mobilná kancelária, výstražné zariadenia, rádiostanica a doplnková výbava 36 116 eur, a polep s označením Polícia 1 291 eur.
Špecifická výbava
Vyššia cena v porovnaní s civilnými vozidlami je podľa ministerstva odôvodnená špecifickou výbavou potrebnou na výkon policajnej služby. Vozidlá sú prispôsobené na operatívne nasadenie, majú zosilnenú zadnú nápravu, nezávislé kúrenie, druhú sadu pneumatík na diskoch a predplatený servis na šesť rokov alebo 160-tisíc kilometrov. Financované sú z povinného odvodu osem percent z povinného zmluvného poistenia, teda z prostriedkov mimo štátneho rozpočtu.
Politici si pripomínajú vznik Československa. Šutaj Eštok hovorí o základoch modernej štátnosti a Blanár o silnom pute
„Som rád, že sa nám tieto dodávky podarilo zrealizovať transparentne, s individuálne vyrokovanou zľavou, vďaka čomu sme ušetrili takmer 900 eur na každom vozidle. Pri sedemdesiatich kusoch ide o celkovú úsporu viac ako 60 000 eur,“ skonštatoval Šutaj Eštok.
Nové vozidlá budú podľa rezortu vnútra rozdelené po celom Slovensku. Konkrétne 19 vozidiel bude slúžiť na okresných dopravných inšpektorátoch v Rožňave, Košiciach, Bratislave, Senci, Pezinku, Malackách, Banskej Bystrici, Brezne, Zvolene, Bánovciach nad Bebravou, Nitre, Topoľčanoch, Liptovskom Mikuláši, Žiline, Čadci, Kežmarku, Starej Ľubovni, Vranove nad Topľou a Bardejove.
Tieto vozidlá sú vybavené zobrazovacím displejom za zadným oknom, ktorý umožňuje upozorňovať vodičov a regulovať dopravu počas zásahov. Ďalších 11 vozidiel je určených pre diaľničné oddelenia Policajného zboru, konkrétne pre útvary v Bratislave, Košiciach, Beharovciach, Malackách, Sliači, Trnave, Trenčíne, Nitre – Selenci, Liptovskom Mikuláši, Kunovci a Beharovciach. Tieto vozidlá disponujú strešným výklopným informačným displejom, ktorý je dobre viditeľný aj na väčšiu vzdialenosť a v zhoršených podmienkach, čím zvyšuje bezpečnosť policajtov aj ostatných účastníkov cestnej premávky.