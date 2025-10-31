Tragická nehoda pri obci Stráňavy, 60-ročná vodička zrážku s kamiónom neprežila – FOTO

Zrážka osobného auta s kamiónom v katastrálnom území obce Stráňavy (okres Žilina) sa stala osudnou pre 60-ročnú ženu. O nehode, ktorá sa stala 30. októbra podvečer na ceste I/18 informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v ŽilineZuzana Šefčíková.
Ako uviedla, vodička smerovala na osobnom aute značky Audi z obce Stráňavy ku križovatke s cestou I/18. Z dosiaľ presne nezistených príčin vošla do jazdnej dráhy jazdnej súprave prichádzajúcej v smere od mesta Žilina. „60-ročná žena pri prevoze do nemocnice, žiaľ, svojím zraneniam podľahla. Spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice,“ uviedla Šefčíková.
Polícia podrobila 56-ročného vodiča kamióna dychovej skúške na alkohol ako aj skúške na požitie psychotropných a omamných látok. Obe mali negatívny výsledok. „Cesta bola z dôvodu dokumentovania nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uzavrela Šefčíková.