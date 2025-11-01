Pred Púchovom sa čelne zrazili dve autá, 51-ročný vodič nehodu neprežil – FOTO

Pred Púchovom sa čelne zrazili dve autá, 51-ročný vodič zrážku neprežil. Ako informovala na sociálnej sieti trenčianska polícia, tragická nehoda sa stala v piatok 31. októbra vo večerných hodinách na ceste I/49A pred Púchovom. Doterajšie informácie hovoria, že 51-ročný vodič auta značky Ford Mondeo z doposiaľ nezostených príčin prešiel do protismeru.
Tam však v tom istom čase prechádzalo osobné vozidlo Škoda Superb, ktoré šoféroval 25-ročný vodič. Autá sa čelne zrazili a 51-ročný vodič utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol, 25-ročného vodiča so zraneniami previezli do nemocnice. Dychová skúška u neho sa skončila s negatívnym výsledkom.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a na miesto privolali aj znalca z odboru cestnej dopravy. Daný úsek bol na nevyhnutne potrebný čas uzavretý. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Považská Bystrica začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ spresnila polícia s tým, že okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckých skúmaní.
Polícia na svojej sociálnej sieti súčasne apeluje na zvýšenú opatrnosť účastníkov cestnej premávke. V týchto dňoch, keď si pripomíname tých, ktorí už medzi nami nie sú, zaznamenali policajti už štyri úmrtia na cestách. „Jazdite opatrne, ohľaduplne a s rešpektom, nech sa každý z nás vráti domov k svojim blízkym,“ uzavrela polícia.