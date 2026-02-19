Kremeľ v súvislosti s napätím medzi USA a Iránom vyzval na zdržanlivosť, zatiaľ čo s Teheránom podniká spoločné námorné cvičenie

Spojené štáty výrazne posilnili svoje sily na Blízkom východe a prezident Donald Trump varoval Irán, aby pristúpil na dohodu s Washingtonom, pričom naznačil možnosť vojenského zásahu.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: Archívne, Maxim Šemetov/Pool Photo via AP
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Rusko vo štvrtok vyzvalo na zdržanlivosť v súvislosti rastúcim napätím okolo možného amerického útoku na Irán. Moskva a Teherán pritom v oblasti uskutočňujú spoločné námorné cvičenie. „Ide plánované a vopred dohodnuté cvičenia,“ zdôraznil hovorca KremľaDmitrij Peskov.

Diplomacia má prioritu

Spojené štáty výrazne posilnili svoje sily na Blízkom východe a prezidentDonald Trump varoval Irán, aby pristúpil na dohodu s Washingtonom, pričom naznačil možnosť vojenského zásahu.

Rusko podľa Peskova pokračuje v rozvoji vzťahov s Iránom, ale zároveň „vyzýva iránskych priateľov a všetky strany v regióne na zdržanlivosť a rozvahu“. Prioritou Moskvy je, aby „politické a diplomatické prostriedky dostali absolútnu prioritu pri riešení rôznych otázok“.

Bezprecedentná eskalácia

Niektoré krajiny vrátane Poľska už vyzvali svojich občanov, aby opustili Irán pre riziko vojenského konfliktu. „Sme svedkami bezprecedentnej eskalácie napätia v regióne, no stále dúfame, že politické a diplomatické nástroje a rokovania budú naďalej prevládať pri hľadaní riešenia,“ dodal Peskov.

Irán sa počas ruskej ofenzívy proti Ukrajine stal jedným z najbližších spojencov Moskvy.

Viac k osobe: Dmitrij PeskovDonald Trump
Okruhy tém: Americký prezident iránsko-americké vzťahy iransko-ruské vzťahy iránsky režim Kremeľ napätie na Blízkom východe

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk