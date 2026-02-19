Kremeľ v súvislosti s napätím medzi USA a Iránom vyzval na zdržanlivosť, zatiaľ čo s Teheránom podniká spoločné námorné cvičenie

Rusko vo štvrtok vyzvalo na zdržanlivosť v súvislosti rastúcim napätím okolo možného amerického útoku na Irán. Moskva a Teherán pritom v oblasti uskutočňujú spoločné námorné cvičenie. „Ide plánované a vopred dohodnuté cvičenia,“ zdôraznil hovorca KremľaDmitrij Peskov.
Diplomacia má prioritu
Spojené štáty výrazne posilnili svoje sily na Blízkom východe a prezidentDonald Trump varoval Irán, aby pristúpil na dohodu s Washingtonom, pričom naznačil možnosť vojenského zásahu.
Rusko podľa Peskova pokračuje v rozvoji vzťahov s Iránom, ale zároveň „vyzýva iránskych priateľov a všetky strany v regióne na zdržanlivosť a rozvahu“. Prioritou Moskvy je, aby „politické a diplomatické prostriedky dostali absolútnu prioritu pri riešení rôznych otázok“.
Bezprecedentná eskalácia
Niektoré krajiny vrátane Poľska už vyzvali svojich občanov, aby opustili Irán pre riziko vojenského konfliktu. „Sme svedkami bezprecedentnej eskalácie napätia v regióne, no stále dúfame, že politické a diplomatické nástroje a rokovania budú naďalej prevládať pri hľadaní riešenia,“ dodal Peskov.
Irán sa počas ruskej ofenzívy proti Ukrajine stal jedným z najbližších spojencov Moskvy.