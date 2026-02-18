Irán zatiaľ neprijal všetky Trumpove „červené čiary“, tvrdí americký viceprezident J. D. Vance

Irán zatiaľ neprijal všetky podmienky, ktoré americký prezident Donald Trump stanovil ako „červené čiary“ pre diplomatické riešenie sporu. Po rokovaniach v Ženeve to v utorok uviedol americký viceprezident J. D. Vance.
Podľa Vanca priniesli rozhovory zmiešané výsledky. „V niektorých ohľadoch to išlo dobre, súhlasili, že sa opäť stretnú,“ povedal v rozhovore pre televíziu Fox News. Zároveň však dodal, že zásadné rozpory pretrvávajú.
„V iných ohľadoch bolo veľmi jasné, že prezident stanovil určité červené čiary, ktoré Iránci zatiaľ nie sú ochotní uznať a riešiť,“ uviedol Vance v relácii The Story with Martha MacCallum.
Vyhráža sa silou
Administratíva Donalda Trumpa sa snaží dosiahnuť dohodu najmä v otázke iránskeho jadrového programu, pričom prezident opakovane pohrozil použitím sily, ak diplomacia zlyhá.
Viceprezident zdôraznil, že Washington je pripravený pokračovať v rokovaniach, no konečné rozhodnutie bude na prezidentovi. „Budeme na tom ďalej pracovať. Prezident si však vyhradzuje možnosť rozhodnúť, kedy diplomacia dosiahla svoj prirodzený koniec,“ povedal.
Trump rozhodne
Zároveň vyjadril nádej, že k takémuto scenáru nedôjde. „Dúfame, že sa do tohto bodu nedostaneme, ale ak áno, bude to prezidentovo rozhodnutie,“ dodal.
Napätie medzi USA a Iránom sa v posledných týždňoch zvýšilo, pričom Washington varoval Teherán pred vážnymi dôsledkami, ak nepristúpi na jeho požiadavky. Rokovania v Ženeve sú súčasťou snahy nájsť diplomatické riešenie a zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu.