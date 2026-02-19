USA plánujú stiahnuť zo Sýrie všetkých svojich vojakov

Spojené štáty plánujú v priebehu najbližších dvoch mesiacov stiahnuť zo Sýrie všetkých svojich vojakov. Ide približne o tisíc ľudí. Washington ukončí svoju prítomnosť v krajine, keďže sýrska vláda rozšírila kontrolu nad územím. Kurdské Sýrske demokratické sily, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v boji proti Islamskému štátu (IS), pritom sľubili, že sa začlenia do štátnych štruktúr. Uviedol to Wall Street Journal.
Rozhodnutie nasleduje po tom, ako sa americké sily v ostatnom období stiahli z viacerých základní v Sýrii vrátane al-Tanf a al-Šadádí, ktoré využívala medzinárodná koalícia pod vedením USA v boji proti IS.
Washington sa od pádu Baššára al-Asada koncom roka 2024 zblížil s novou sýrskou vládou a presunul tisíce bojovníkov IS z väzníc do zabezpečených zariadení v Iraku.
Spojené štáty tiež posilňujú svoje vojenské kapacity v blízkosti Iránu. Tamojší predstavitelia sľúbili, že na akýkoľvek útok zareagujú obliehaním amerických vojenských základní v regióne. Americké médiá v stredu informovali, že Washington bude pripravený na útoky proti Iránu už tento víkend, aj keď Trump podľa správ ešte neprijal konečné rozhodnutie.