Kremeľ vo štvrtok zosmiešnil predstavu, že by bol odsúdený americký finančník Jeffrey Epstein tajným agentom Ruska. Reagoval tak na správy, že Poľsko chce preveriť Epsteinove údajné väzby na ruské spravodajské služby po zverejnení ďalších miliónov dokumentov z takzvaných Epsteinových spisov.
Na otázku, či Epstein pracoval pre Moskvu, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odpovedal: „Mám chuť robiť si z tejto verzie veľa vtipov, ale nestrácajme čas.“
Tusk oznámil vytvorenie pracovnej skupiny na vyšetrovanie prepojenia Poliakov s Epsteinom
Zo zverejnených dokumentov vyplýva, že Epstein opakovane hovoril o svojej túžbe stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Neexistujú však dôkazy, že by sa takáto schôdzka niekedy uskutočnila. Peskov zároveň uviedol, že Kremeľ nikdy nedostal žiadosť o stretnutie od zosnulého finančníka.
Meno Vladimira Putina sa v najnovšej sérii zverejnených e-mailov objavuje často, prevažne v podobe spravodajských článkov o ruskom lídrovi, ale aj v niekoľkých zjavne neúspešných pokusoch Epsteina o sprostredkovanie osobného stretnutia.
Sexuálne impérium Epsteina možno fungovalo pod záštitou KGB a FSB, stretával sa aj s Putinom
Dokumenty zároveň odhaľujú rozsiahle Epsteinove snahy privádzať mladé ženy z Ruska do Európy a Spojených štátov. Epstein zomrel v roku 2019 vo väzení, kým čakal na súdny proces za obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania.