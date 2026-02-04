Tusk oznámil vytvorenie pracovnej skupiny na vyšetrovanie prepojenia Poliakov s Epsteinom

Poľský premiér Donald Tusk oznámil vytvorenie špeciálnej pracovnej skupiny na vyšetrenie možných prepojení medzi Poliakmi a americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. „Toto je úplne bezprecedentný prípad,“ uviedol Tusk podľa webu Polsat News.
„Spolu s ministrom spravodlivosti, generálnym prokurátorom a ministrom-koordinátorom spravodajských služieb sme sa rozhodli vytvoriť pracovnú skupinu a prípadne aj začať vyšetrovanie, ak analýza potvrdí naše obavy týkajúce sa škandálu s pedofíliou v USA,“ povedal Tusk pred zasadnutím vlády. Dodal, že hlavným dôvodom týchto krokov je potreba objasniť poľské prepojenia v „satanskom kruhu pána Epsteina“.
Ďalšie stopy
„Urobíme všetko pre to, aby páchatelia a obete nielen videli činy poľského štátu, ale v prípade potreby aj dostali odškodnenie a predovšetkým aby boli tí, ktorí páchajú takéto hrozné zločiny, účinne braní na zodpovednosť,“ zdôraznil Tusk.
Podľa neho existujú informácie o ľuďoch z Krakova, ktorí zločinca informovali o skupine poľských žien a dievčat. „Existujú aj ďalšie podobné stopy, preto požiadam prokuratúru aj špeciálne služby, aby vykonali veľmi podrobnú, rýchlu a dôkladnú analýzu každého dokumentu, ktorý je momentálne verejne dostupný,“ dodal šéf poľskej vlády.
Poľsko v prípade potreby požiada Spojené štáty aj o prístup k tým dokumentom alebo spisom, ktoré neboli zverejnené a môžu sa týkať možných poľských obetí alebo iných poľských stôp.
Potreba objasniť aktivity ruských tajných služieb
Druhým dôvodom na vytvorenie špeciálnej skupiny je potreba objasniť aktivity ruských tajných služieb a ich prepojenie s Epsteinom. Tusk nevylúčil, že sexuálny delikvent natáčal západných lídrov a šéfov veľkých spoločností pre ruské tajné služby.
„Stále viac komentátorov a expertov naznačuje, že je veľmi pravdepodobné, že išlo o operáciu ruskej KGB, takzvanú medovú pascu, sladkú pascu nastraženú na elity západného sveta, najmä Spojených štátov,“ povedal Tusk.