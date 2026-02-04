Tusk oznámil vytvorenie pracovnej skupiny na vyšetrovanie prepojenia Poliakov s Epsteinom

Poľský premiér nevylučuje prepojenie Jeffreyho Epsteina s ruskými spravodajskými službami.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Poľský premiér Donald Tusk. Foto: Kancelária poľského premiéra via AP
Poľsko Iné správy Iné správy z lokality Poľsko

Poľský premiér Donald Tusk oznámil vytvorenie špeciálnej pracovnej skupiny na vyšetrenie možných prepojení medzi Poliakmi a americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. „Toto je úplne bezprecedentný prípad,“ uviedol Tusk podľa webu Polsat News.

„Spolu s ministrom spravodlivosti, generálnym prokurátorom a ministrom-koordinátorom spravodajských služieb sme sa rozhodli vytvoriť pracovnú skupinu a prípadne aj začať vyšetrovanie, ak analýza potvrdí naše obavy týkajúce sa škandálu s pedofíliou v USA,“ povedal Tusk pred zasadnutím vlády. Dodal, že hlavným dôvodom týchto krokov je potreba objasniť poľské prepojenia v „satanskom kruhu pána Epsteina“.

Ďalšie stopy

„Urobíme všetko pre to, aby páchatelia a obete nielen videli činy poľského štátu, ale v prípade potreby aj dostali odškodnenie a predovšetkým aby boli tí, ktorí páchajú takéto hrozné zločiny, účinne braní na zodpovednosť,“ zdôraznil Tusk.

Podľa neho existujú informácie o ľuďoch z Krakova, ktorí zločinca informovali o skupine poľských žien a dievčat. „Existujú aj ďalšie podobné stopy, preto požiadam prokuratúru aj špeciálne služby, aby vykonali veľmi podrobnú, rýchlu a dôkladnú analýzu každého dokumentu, ktorý je momentálne verejne dostupný,“ dodal šéf poľskej vlády.

Poľsko v prípade potreby požiada Spojené štáty aj o prístup k tým dokumentom alebo spisom, ktoré neboli zverejnené a môžu sa týkať možných poľských obetí alebo iných poľských stôp.

Potreba objasniť aktivity ruských tajných služieb

Druhým dôvodom na vytvorenie špeciálnej skupiny je potreba objasniť aktivity ruských tajných služieb a ich prepojenie s Epsteinom. Tusk nevylúčil, že sexuálny delikvent natáčal západných lídrov a šéfov veľkých spoločností pre ruské tajné služby.

„Stále viac komentátorov a expertov naznačuje, že je veľmi pravdepodobné, že išlo o operáciu ruskej KGB, takzvanú medovú pascu, sladkú pascu nastraženú na elity západného sveta, najmä Spojených štátov,“ povedal Tusk.

Viac k osobe: Donald TuskJeffrey Epstein
Firmy a inštitúcie: FSB Federálna bezpečnostná služba
Okruhy tém: Obchod s ľuďmi Poľská vláda Sexuálne zneužívanie Vyšetrovanie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk