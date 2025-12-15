Kremeľ pokladá Ukrajinu mimo NATO za základný kameň mierových rokovaní

Niektoré členské štáty Aliancie Ukrajinu vo svojich radoch nechcú.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas tlačovej konferencie s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem v Kyjeve.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: archívne, SITA/AP.
Kremeľ v pondelok označil skutočnosť, že Kyjev sa nebude usilovať o členstvo v NATO, za „základný kameň“ v rozhovoroch o ukončení vojny po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj priznal, že niektorí členovia Aliancie sú proti vstupu jeho krajiny do bloku.

Chcú vidieť koncept

„Táto otázka je jedným zo základných kameňov a vyžaduje si osobitnú diskusiu,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov počas denného brífingu v Moskve.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Dodal, že Rusko očakáva, že Spojené štáty „nám poskytnú koncept, o ktorom sa dnes diskutuje v Berlíne“, keďže Zelenskyj rokuje v nemeckej metropole s americkými vyslancami a európskymi lídrami, aby našli cestu vpred a priblížili sa k mierovému riešeniu takmer štyri roky trvajúcej ruskej vojny na Ukrajine.

Zelenskyj rokuje, Rusko útočí

Zatiaľ čo Zelenskyj rokuje v Berlíne o ukončení konfliktu a nastolení trvalého mieru vo svojej krajine, Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu, pričom v noci na pondelok vypustilo 138 dronov a balistickú raketu.

Ruský dron zasiahol jednu z nemocníc v Chersone, kde boli zranené dve osoby vrátane zdravotnej sestry. V Záporožskej oblasti utrpelo podľa miestnych úradov zranenia najmenej 11 ľudí.

