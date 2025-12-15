Kremeľ pokladá Ukrajinu mimo NATO za základný kameň mierových rokovaní

Kremeľ v pondelok označil skutočnosť, že Kyjev sa nebude usilovať o členstvo v NATO, za „základný kameň“ v rozhovoroch o ukončení vojny po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj priznal, že niektorí členovia Aliancie sú proti vstupu jeho krajiny do bloku.
Chcú vidieť koncept
„Táto otázka je jedným zo základných kameňov a vyžaduje si osobitnú diskusiu,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov počas denného brífingu v Moskve.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Rokovania o mieri na Ukrajine budú pokračovať, kľúčové otázky sú stále otvorené
Dodal, že Rusko očakáva, že Spojené štáty „nám poskytnú koncept, o ktorom sa dnes diskutuje v Berlíne“, keďže Zelenskyj rokuje v nemeckej metropole s americkými vyslancami a európskymi lídrami, aby našli cestu vpred a priblížili sa k mierovému riešeniu takmer štyri roky trvajúcej ruskej vojny na Ukrajine.
Zelenskyj rokuje, Rusko útočí
Zatiaľ čo Zelenskyj rokuje v Berlíne o ukončení konfliktu a nastolení trvalého mieru vo svojej krajine, Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu, pričom v noci na pondelok vypustilo 138 dronov a balistickú raketu.
Vlna ukrajinských dronov mierila na Moskvu, ruská protivzdušná obrana hlási desiatky zostrelov
Ruský dron zasiahol jednu z nemocníc v Chersone, kde boli zranené dve osoby vrátane zdravotnej sestry. V Záporožskej oblasti utrpelo podľa miestnych úradov zranenia najmenej 11 ľudí.