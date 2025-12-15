Vlna ukrajinských dronov mierila na Moskvu

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že celkovo v Rusku zostrelili 130 bezpilotných lietadiel.
Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin. Foto: Alexej Maišev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Vlna ukrajinských dronov v noci na pondelok zasiahla Moskvu. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, uviedol to starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin.

Podľa Sobianina ruské protivzdušné jednotky zostrelili najmenej 18 bezpilotných lietadiel, ktoré smerovali na Moskvu. Nehlásili žiadne škody ani obete. Dočasné obmedzenia zaviedli na moskovských letiskách Žukovskij a Domodedovo. Ruské ministerstvo obrany o 7:18 miestneho času oznámilo, že nad Moskovskou oblasťou zostrelilo 25 dronov, z ktorých 18 mierilo na Moskvu. Rezort dodal, že v noci celkovo v Rusku zostrelili 130 bezpilotných lietadiel.

Ukrajina pravidelne nasadzuje drony s dlhým doletom na útoky proti vojenským a priemyselným cieľom v Rusku. Kyjev minulý týždeň zaútočil na Rusko 287 dronmi. Išlo o najväčší útok bezpilotnými lietadlami od začiatku ruskej invázie.

Ruská armáda v noci zaútočila na Ukrajinu 153 dronmi, uviedli Vzdušné sily Ozbrojených síl Ukrajiny. Protivzdušná obrana úspešne zostrelila 133 dronov. Celkovo 17 bezpilotných lietadiel zasiahlo ciele na desiatich miestach. Informuje web Ukrajinská pravda.

Ruské sily zaútočili v nedeľu na supermarket v meste Záporožie a zranili najmenej 14 ľudí vrátane šesťročného dieťaťa, uviedol gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Podľa Fedorova sa supermarket nachádza v obytnej štvrti. Zábery z miesta útoku ukazujú vážne poškodenie budovy.

