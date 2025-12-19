Krajskí prokurátori vyzývajú na dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu, zmena by nemala prebiehať bez diskusie

Krajskí prokurátori vyzývajú na dodržiavanie ustálených a osvedčených pravidiel legislatívneho procesu pri prijímaní všetkých zákonov, nevynímajúc trestné kódexy. Uvádza sa to vo výzve šéfov krajských prokuratúr, ktorá zdôrazňuje osobitný zreteľ v súvislosti s prijímaním zásadných zmien v procese objasňovania a dokazovania trestných činov, ktoré majú zásadný dosah aj na už začaté trestné konania.
„Úlohou všetkých subjektov zapojených do procesu prijímania zákonov je v každom jednotlivom štádiu dbať na zákonný a vecný proces legislatívnych zmien. Každá zmena trestných kódexov by mala byť podrobená zodpovednej odbornej diskusii,“ uviedli prokurátori.
Zmenu považujú za mimoriadne škodlivú
Pod výzvou sú podpísaní krajská prokurátorka v Košiciach Judita Gulbišová, krajský prokurátor v Bratislave Rastislav Remeta, krajský prokurátor v Banskej Bystrici Marek Kostor, krajský prokurátor v Nitre Martin Tamaškovič, krajský prokurátor v Prešove Pavol Matija,
krajský prokurátor v Trnave Ivo Vendel, krajská prokurátorka v Trenčíne Monika Piknová a krajský prokurátor v Žiline v zastúpení námestníčkou krajského prokurátora pre trestný úsek Alexandrou Mesiarkinovou.
Prokurátori varujú pred zmenou trestného poriadku, môže zabrániť stíhaniu korupcie a organizovaného zločinu
Už vo štvrtok 18. decembra vydalo 152 slovenských prokurátorov stanovisko, podľa ktorého považujú za mimoriadne škodlivú zmenu trestného poriadku, ktorá zaviedla kategorické dôkazné pravidlo o nepoužiteľnosti výpovede spolupracujúcej osoby, ktorá v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo alebo neuviedla vo svojej výpovedi všetky podstatné skutočnosti.
Zmena zavedená v rámci novelizácie Trestného zákona bola podľa nich prijatá bez akejkoľvek odbornej diskusie, v priebehu jedného dňa a ako „prílepok“ k návrhu zákona, ktorého ambíciou bolo riešiť celkom inú problematiku, konkrétne napraviť novelizáciu Trestného zákona z roku 2024 v oblasti drobných krádeží. Prijímanie zásadných legislatívnych zmien trestného procesu takýmto spôsobom považujú prokurátori v právnom štáte za neprijateľné a neobhájiteľné.
Fatálny vplyv na odhaľovanie organizovaného zločinu
Prokurátori zároveň upozorňujú, že bez výpovedí spolupracujúcich osôb nie je možné odhaliť a trestne stíhať niektoré – mimoriadne závažné – formy trestnej činnosti, najmä organizovaný zločin a rozsiahle korupčné schémy.
„Snaha zákonodarcu v zásade znemožniť použitie výpovedí spolupracujúcich osôb (ktoré z povahy veci nie sú bezúhonnými osobami) tak môže mať fatálny vplyv na odhaľovanie organizovaného zločinu a korupcie v Slovenskej republike,“ zdôraznili prokurátori.
Pellegrini diskutoval s odborníkmi o novele Trestného zákona, rozhodnutie nevykoná podľa politického želania
Zároveň prokurátori konštatujú svoju povinnosť zachovávať zdržanlivosť vo vyjadrovaní, ktorá má byť odrazom ich nestrannosti a nezávislosti. „Sú však chvíle, keď považujeme za nevyhnutné sa vyjadriť. Je tomu tak aj v situácii, kedy je schválená zmena trestného poriadku spôsobilá výrazným spôsobom oslabiť boj proti najzávažnejším formám kriminality,“ dodali prokurátori.
Národná rada ešte minulý týždeň schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po 2. svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane.