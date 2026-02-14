Košice oslávia Valentín na ľade aj medzi knihami, podujatia potrvajú až do pondelka

Valentínsky víkend v metropole východu ponúkne rôzne podujatia. V sobotu 14. februára krátko popoludní je pripravený prvý interiérový orientačný beh na Slovensku. „Beh za výsledkami“ sa bude konať v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/1. Je otvorený športovcom, verejnosti aj rodinám s deťmi, organizuje ho mesto Košice v spolupráci s Klubom OB ATU Košice. Jeho cieľom je prepojiť šport, zábavu a zážitok z mesta z úplne novej perspektívy.
Linka valentínka a romantika v MHD
„S mapou v ruke sa vydáte do labyrintu chodieb, schodísk a poschodí magistrátu, kde vás čaká 12 checkpointov a rozhodovanie sa, kadiaľ sa vydať, aby ste sa k cieľu dostali čo najrýchlejšie. Beh za výsledkami hravou formou ukazuje, že aj v samospráve vedie cesta k výsledkom cez množstvo krokov, rozhodnutí a správnu stratégiu. Zároveň vám otvorí priestory magistrátu tak, ako ich bežne nepoznáte,“ uvádza mesto Košice. Avizuje viaceré kategórie, medzi nimi aj rekreačnú trať pre verejnosť, a tiež ocenenia pre najúspešnejších. Registrácia sa začne o 12:30, samotný beh začne o 13:00.
Košičania sa tiež môžu tešiť na „Linku valentínku“, špeciálnu električku, v ktorej nájdu svoje najkrajšie vyznania. „Dopravný podnik mesta Košice, a.s. tak dáva láske verejný priestor a úsmev tisícom cestujúcich. Je to milé pripomenutie, že aj obyčajná cesta môže byť výnimočná,“ uvádza mesto.
Valentín sa bude sláviť aj v ZOO Košice, 14. februára bude mať jeden z páru vstup do zoologickej záhrady či Zoodomu zdarma. Návštevníci su odnesú aj Valentínsky certifikát. Pre darcov krvi bude po ukázaní preukazu vstup voľný. Valentínsky víkend bude prebiehať aj v Steelparku – Parku vedy, počas víkendových dní od 10:00 do 17:00 sú pre rodiny pripravené tvorivé dielničky a workshopy o magnetizme. „Deti si vyrobia darčeky z lásky a hravou formou objavia tajomstvá príťažlivosti. Program spája vedu, tvorivosť a spoločný čas rodičov s deťmi,“ uviedlo mesto Košice.
Fašiangový sprievod historickým centrom
V nedeľu 15. februára prejde mestom fašiangový sprievod. Košické fašiangy odštartujú o 15:00 na námestí pred Urbanovou vežou. Pre návštevníkov je pripravený pestrý program folklórnych súborov, ľudovej hudby aj tradičný fašiangový sprievod historickým centrom mesta.
„Prísť môžete pokojne aj v maskách – fašiangová nálada je vítaná,“ uvádza samospráva. Slávnostné otvorenie a program folklórnych súborov je naplánovaný na 15:00, o 16:30 sa uskutoční zraz účastníkov a príprava fašiangového sprievodu, ktorý vyrazí do ulíc o 17:00. „Fašiangy sú oddávna obdobím radosti, hudby a veselosti, ktoré symbolicky uzatvára zimu a otvára dvere jari. Príďte si ich užiť spolu s nami – v uliciach Košíc tak, ako kedysi,“ láka mesto záujemcov. V nedeľu je tiež pripravená Valentínska korčuľovačka, mesto Košice ju organizuje v spolupráci s mestskou časťou Košice-Juh.
Valentínska korčuľovačka a Knižné rande
„Sviatok zaľúbených oslávime na ľade s DJ show, rozprávkovými maskotmi a súťažami, ktoré potešia deti aj dospelých,“ informuje. Korčuľovať sa bude od 16.30 do 18.30 v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici. V danom čase bude vstup na ľad zdarma, a to až do naplnenia kapacity.
Valentínske podujatia budú pokračovať aj v pondelok 16. februára o 17:00 v podobe „Knižného rande“. Netradičné rande s literárnymi postavami organizuje Knižnica pre mládež mesta Košice. Podujatie je určené mladým vo veku od 16 do 25 rokov, ktorí budú hľadať svoju „knižnú polovičku“. Pre čitateľov knižnice je podujatie bezplatné.