Valentín v kine: elektrizujúce „Búrlivé výšiny” sú tu

Film má za sebou už niekoľko premiér vo svetových metropolách, pričom okrem samotného filmu na seba pozornosť pútajú aj ikonické outfity Margot Robbie a gentlemanské správanie nového sexsymbolu Jacoba Elordiho.
Trailer:
A čo na horúcu novinku hovoria prví kritici? Kritik Scott Menzel napísal: „Toto vizuálne umelecké dielo berie dych. Ak ste si mysleli, že 28-ročný čerstvý nominant na Oscara Jacob Elordi je fenomén po Eufórii, Saltburne a Frankensteinovi, len počkajte, kým ho uvidíte tu. Sexuálne napätie a chémia medzi Margot Robbie a Elordim sú také intenzívne, že sa dajú prakticky krájať nožom.”
Editorka IndieWire Anne Thompson novinke predpovedá komerčný megaúspech. Podľa nej sa film stane miláčikom davov a poriadne nahlas roztrhá korzety. Ďalší nešetria výrazmi ako „žeravá romanca”, čo „rozvášni davy”, vizuálne veľké a emočne na doraz. Kritička Courtney Howard film dokonca nazvala „nová klasika – božský level”. „Opojné, transcendentné, bolestné, očarujúce, žiadostivé, hypnotické,” napísala.
Pôvodne kontroverzný román Emily Brontëovej Búrlivé výšiny z 19. storočia sa dnes považuje za klasiku, ktorá sa stále opakovane objavuje v rebríčkoch najobľúbenejších a najsilnejších milostných príbehov. Na slovenskom trhu ho vydalo vydavateľstvo IKAR a môžete ho kúpiť v kníhkupectvách Panta Rhei.
„Chcela som vytvoriť film, ktorý by vo vás vyvolal rovnaký pocit, aký som mala ja, keď som Búrlivé výšiny čítala prvýkrát ako tínedžerka – pocit niečoho vzrušujúceho, podmanivého a hlboko znepokojivého, čo sa dotýka ľudí aj po dvesto rokoch,“ vraví režisérka a scenáristka Emerald Fennell, ktorá sa látkou inšpirovala a vytvorila svoju vlastnú autorskú interpretáciu tohto príbehu lásky, túžby a vášne.
Margot Robbie film zároveň aj produkuje, podobne ako svoj predošlý hit Barbie. „Je to veľmi emotívne, veľmi romantické, epické. Výpravný storytelling so skvelým obrazom a úchvatnými detailami.“ Oscarová kostýmová výtvarníčka Jacqueline Durranová (Malé ženy, Anna Karenina, Barbie) vytvorila len pre Cathy 38 outfitov, všetky výlučne v odtieňoch červenej, bielej a čiernej. „Každý deň boli moje obľúbené šaty práve tie, ktoré som mala na sebe. A na druhý deň som na ne zabudla a zamilovala som sa do nového kostýmu. Všetky boli úžasné,“ spomína Robbie.
Súčasnú dušu očakávanej novinky dokresľuje aj podmanivý originálny soundtrack z dielne hviezdy Charli XCX, ktorý vychádza rovnako v období Valentína. Zamilovaní či nie, režisérka Emerald Fennell má pre vás jasný odkaz: „Je to grandiózny, epický film, ktorý vás fyzicky zasiahne, pohltí a rozoberie. Dúfam, že sa to divákom dostane pod kožu tým najlepším spôsobom a že budú z kina odchádzať zelektrizovaní.“
Príďte sa presvedčiť už na Valentína alebo na skoršie predpremiéry, čo „Búrlivé výšiny” spravia práve s vami. Lístky sú už v predaji.
